Microlino Lite, l’ovetto elettrico da città

Due colori. Questa versione omologata quadriciclo leggero (da 571 a 600 chili inclusa la batteria) si caratterizza per alcuni dettagli estetici, come i tocchi di vernice arancione e le combinazioni cromatiche: si può avere in blu Venezia o antracite Berlino. L’allestimento comprende un tettuccio apribile per viaggiare “open air” in estate, liberando l’abitacolo biposto. Questa microcar elettrica offre anche un bagagliaio dalla capacità nominale di 230 litri. Al pari della versione più potente, la Microlino Lite è costruita in Italia, a Torino.