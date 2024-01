Nikki Haley è finita, abbandonata anche da Koch

Un gruppo conservatore che ha speso milioni per sostenere la campagna presidenziale di Nikki Haley afferma che non si arrenderà, ma riconosce che deve affrontare una battaglia “in salita” e che ora si stanno concentrando sulle campagne per il Senato.

Il gruppo – AFP Action, parte di Americans for Prosperity, fondato dal miliardario Charles Koch e dal suo defunto fratello David – teme che una nomina di Trump rappresenterebbe un enorme ostacolo per gli altri repubblicani al ballottaggio di novembre.

AFP Action ha dato un enorme impulso alla campagna di Haley il mese scorso, annunciando l’intenzione di spendere 27 milioni di dollari in pubblicità e campagne marketing sul campo in Iowa, New Hampshire e in altri cinque stati.

Ma Haley è arrivato terza nei caucus dell’Iowa e ha perso il New Hampshire contro Trump a doppia cifra. Per lei è finita.