Ti fidi dei giornalisti?

di Francesco Oggiano

Martedì scorso ho partecipato assieme alla Ceo di Edelman Fiorella Passoni alla presentazione del report italiano del Trust Barometer 2024. Il Barometer è una ricerca globale fatta ogni anno su 32 mila persone in 28 nazioni, per misurare la loro fiducia nella competenza e nell’etica di queste 4 organizzazioni: Politici, Ong, Aziende e Media. Ovviamente mi sono scartabellato tutto il report italiano. Ecco cosa mi ha colpito.

Le aziende sono viste sia come etiche che come competenti. Le Ong sono viste come etiche ma non competenti. I politici e i media sono visti come non competenti né etici (fonte: Edelman Trust Barometer Italia 2024)