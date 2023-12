Trump: “Io dittatore? Solo il primo giorno”

Donald Trump risponde alle accuse che se tornerà alla Casa Bianca trasformerà la presidenza in una dittatura.

“Sarò un dittatore solo il primo giorno della presidenza quando chiuderò i confini e cancellerò le politiche per il clima ricominciando a trivellare”, ha affermato l’ex presidente in un incontro con gli elettori in Iowa trasmesso da Fox News.

“Sono i democratici che abusano del loro potere, non io”, ha poi corretto il tiro Trump spiegando che il primo giorno alla Casa Bianca riprenderà le politiche del suo primo mandato.

The world cannot hedge against Donald Trump

L’ex presidente ha risposto così alle domande del conduttore Sean Hannity di Fox che gli ha chiesto se avrebbe abusato del potere per cercare vendetta contro i nemici, anche interni al partito. “Può promettere stasera davanti all’America che in nessun caso abuserà dei suoi poteri come punizione contro qualcuno?”, ha chiesto Hannity.

“Da presidente non sarò un dittatore… salvo il primo giorno”, ha affermato Trump, che alla richiesta di chiarimenti, evitando di rispondere alla domanda sulle vendette, ha aggiunto: “Chiuderò le frontiere e poi trivellerò, trivellerò, trivellerò”.

I commenti di Trump sono arrivati dopo che negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli allarmi, molti proprio da parte di repubblicani anti-Trump, sul rischio che gli Stati Uniti possano scivolare in una dittatura in caso di un suo nuovo mandato alla Casa Bianca. Nell’intervista, il tycoon ha prima cercato di non rispondere direttamente alla domanda di Hannity che gli ha chiesto se avesse intenzione di “abusare del potere, infrangere la legge, usare il governo per perseguitare le persone”.

“Intende dire quello che loro stanno facendo a me adesso?”, ha replicato Trump a bruciapelo apparentemente riferendosi ai democratici. Ma il conduttore ha insistito: “Si ma promettere di non abusare?” “Adoro questo ragazzo”, ha chiosato Trump, riferendosi a Hannity. “Dice: ‘Non diventerai un dittatore, vero?’ e io rispondo: “No, no, no. A parte il primo giorno: chiudo le frontiere e trivello. Dopo quello, non sarò un dittatore”.

Le parole di Trump hanno immediatamente provocato la reazione della campagna di Biden: “Donald Trump ci ha detto esattamente quello che farà se sarà rieletto e questa sera ha detto che sarà un dittatore dal primo giorno, gli americani dovrebbero credergli”, ha detto la manager della campagna Julie Chavez Rodriguez.

Trump poi attaccato Biden che ha ammesso che “se Trump non si fosse candidato, forse non mi sarei presentato per la rielezione”.

“Personalmente non penso che ce la possa fare fisicamente – ha detto parlando del presidente 81enne – mentalmente direi che sta messo egualmente male, e forse peggio”. E alla domanda su chi potrebbe sostituire Biden, se il presidente dovesse decidere di fare un passo indietro, il 77ennne ex presidente, ora candidato super favorito delle primarie repubblicane, ha indicato Gavin Newsom. “L’ho visto l’altra sera al dibattito – ha detto riferendosi allo scontro tv tra il governatore della California e Ron DeSantis, governatore della Florida e candidato alle primarie Gop – è scaltro, ma non ha i fatti, ho pensato che ha fatto bene”.