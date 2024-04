La Cina non condanna l’Iran, paese amico più che nemico

PECHINO – La Cina ha affermato di essere profondamente preoccupata per l’attacco iraniano contro Israele del 13 aprile, ma non ha condannato l’attacco; lo ha invece descritto come una “espansione del conflitto a Gaza”.

Mentre una moltitudine di paesi hanno immediatamente censurato gli attacchi di droni e missili sul territorio israeliano – che secondo l’Iran sono una vendetta per l’attentato del 1° aprile al suo consolato in Siria – Pechino si è trattenuta dal criticare il suo importante partner strategico.

I due paesi hanno stretto stretti legami economici e strategici negli ultimi anni, con la Cina che acquisterà fino al 90% del petrolio iraniano sanzionato dagli Stati Uniti nel 2023 a prezzi scontati, diventando così il principale partner commerciale dell’Iran.

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi (al centro), con il consigliere per la sicurezza nazionale dell’Arabia Saudita Musaad bin Mohammed Al Aiban (a sinistra) e il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano Ali Shamkhani, in un incontro a Pechino nel 2023.

Nel 2023, la Cina ha anche mediato un accordo di alto profilo tra Iran e Arabia Saudita per ripristinare i rapporti diplomatici dopo anni di ostilità, mentre continua a cercare di espandere la propria presenza e influenza in Medio Oriente.

Al contrario, Pechino aveva già condannato il presunto attacco israeliano al consolato iraniano e aveva anche invitato gli Stati Uniti a svolgere un “ruolo costruttivo” nella risoluzione del conflitto di Gaza.

La mancanza di una denuncia da parte di Pechino sulla violenza dimostra che considera le azioni di Teheran una risposta legittima, ha affermato Ahmed Aboudouh, membro associato del think tank londinese Chatham House.

“Tuttavia, nel complesso, è improbabile che la Cina adotti passi significativi che possano minare le sue relazioni con l’Iran o Israele finché i suoi interessi commerciali e politici non saranno direttamente colpiti”, ha affermato Ahmed, che è anche capo degli studi sulla Cina presso Emirates Policy Centre, un think tank con sede ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti.

Dall’inizio della crisi di Gaza, la Cina ha sostenuto la causa palestinese, sottolineando che la soluzione dei due Stati è l’unico modo per porre fine al conflitto tra Israele e Palestina. Pechino ha ripetutamente chiesto un cessate il fuoco, ma ha evitato di condannare Hamas per l’attacco a sorpresa del 7 ottobre contro Israele.

“Finora, la RPC è stata pubblicamente piuttosto distaccata riguardo al conflitto a Gaza. Hanno rilasciato dichiarazioni chiedendo la pace, criticando Israele ed esprimendo sostegno alla Palestina. L’azione è stata meno evidente”, ha affermato il professore associato Chong Ja Ian dell’Università Nazionale di Singapore, riferendosi alla Repubblica popolare cinese con il suo acronimo.

Allo stesso modo, Pechino ha anche sostenuto la pace nello Yemen – in preda a una guerra civile negli ultimi dieci anni – ma si è astenuto dal denunciare i ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, per aver attaccato le navi commerciali nel Mar Rosso da novembre.

“Questo approccio relativamente tranquillo riflette sia la complicata situazione che Pechino deve affrontare sia la sua influenza limitata nella regione”, ha affermato il professor Chong, uno specialista di relazioni internazionali con un focus sulla politica estera cinese.