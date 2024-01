Crosetto, la guerra e i riservisti

da un post di Roberto Buffagni su X (@BuffagniRoberto):

Da dove viene l’idea dei 10.000 riservisti del ministro della Difesa Guido Crosetto? Dagli Stati Uniti. Lo U.S. Army War College, in uno studio sulla guerra in Ucraina, in caso di conflitto diretto NATO-Russia, prevede ci saranno 100.000 vittime al MESE. Ecco l’analisi.

Qualche settimana fa l’U.S. Army War College ha pubblicato un documento[1] in cui si chiedeva alle forze armate statunitensi di adattarsi al moderno stile di guerra innovato nel conflitto ucraino.

Il documento ha fatto il giro del mondo grazie ad alcune ammissioni sorprendenti, di cui parleremo. Ma ciò che è più importante capire è che il documento rappresenta un grande cambiamento generale di pensiero che si propaga in tutta la sfera dell’Occidente atlantista, ed è stato pubblicato di concerto con molti altri pezzi chiave di think tank e cambiamenti di politica annunciati dall’UE, dalla NATO, eccetera, che nel complesso manifestano la diffusione massiccia del panico nelle strutture dell’Occidente, e la conseguente necessità di cambiare urgentemente la loro strategia.

Questo punto è uno dei temi centrali del documento del War College. Il suo preambolo iniziale può essere riassunto in una sola frase: l’attuale periodo segnato dal conflitto ucraino rappresenta il più grande “punto di inflessione” in 50 anni di storia militare. Gli autori ritengono che la guerra dello Yom Kippur del 1973 sia stato il precedente punto di inflessione di maggior impatto. Raccontano come l’esercito statunitense fosse demoralizzato dall’esperienza in Vietnam e dall’incapacità di raggiungere i propri obiettivi, seguito dal fatto che Israele ha quasi perso contro un Egitto equipaggiato con mezzi sovietici nella guerra dello Yom Kippur.

Per fare un quadro molto sintetico e troppo generico, anche se Israele è indicato come “vincitore” ufficiale della Guerra dello Yom Kippur, l’Egitto ha in realtà raggiunto la maggior parte dei suoi obiettivi politici, che consistevano nell’impossessarsi di alcune terre a est di Suez per poi riprendersi la penisola del Sinai, cosa che è avvenuta. Sebbene l’Egitto abbia commesso errori madornali che hanno causato la sconfitta di parte del suo esercito, la guerra ha dimostrato a Israele, agli Stati Uniti e agli alleati che il futuro sarebbe stato pericoloso, poiché gli arabi stavano diventando molto più forti, in particolare con l’appoggio sovietico.

Infatti, per chi fosse interessato, per pura coincidenza, una settimana fa il Jerusalem Post ha pubblicato un nuovo articolo [1] sull’ironia del fatto che, a distanza di anni, Israele considera la guerra dello Yom Kippur come un’esperienza cupa, mentre in Egitto viene celebrata come una grande vittoria.

In ogni caso, il War College spiega che come risultato di questo periodo di inflessione, gli Stati Uniti hanno fondato la scuola TRADOC (United States Army Training and Doctrine Command). Che in realtà è una rete di scuole incaricate di creare nuove dottrine operative, in modo che l’esercito americano sia pronto per i conflitti futuri. In breve, erano spaventati dagli sviluppi degli anni precedenti e avevano bisogno di un modo per “saltare in avanti” rispetto alla concorrenza. Questo ha portato a una serie di nuove dottrine, come l’AirLand Battle di cui ho scritto a lungo in questa precedente analisi [2] di un think-tank interno agli Stati Uniti:

