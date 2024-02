Unipol incorpora UnipolSai e lancia opa a 2,7 euro

Il cda di Unipol ha approvato il progetto di razionalizzazione societaria del gruppo attraverso la fusione per incorporazione di UnipolSai, di cui detiene già l’85,21%, con la conseguente opa volontaria totalitaria da parte di Unipol. Una mossa che i mercati si aspettavano da tempo.

Ad esito della fusione, Unipol assumerà la denominazione di Unipol Assicurazioni. Il rapporto di cambio dell’operazione è pari a 3 azioni Unipol per ogni 10 azioni UnipolSai. Inoltre Unipol riconoscerà 2,7 euro per azione portata in adesione all’opa.

Alle ore 11.00 di venerdì a Milano è in programma una conferenza stampa durante la quale l’ad di Unipol, Carlo Cimbri e il direttore generale Matteo Laterza, illustreranno i risultati preliminari consolidati 2023 e i dettagli del progetto di razionalizzazione societaria.

L’offerta riguarderà 417.386.600 azioni UnipolSai, pari al 14,750% del capitale. Unipol pagherà quindi 2,7 euro (cum dividendo, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti da UnipolSai) per ciascuna azione portata in adesione.

Fonte: Milano Finanza