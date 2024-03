JPMorgan Asset Management: Cina resta “insostituibile”

JPMorgan Chase continuerà ad assumere in Cina per le sue attività di gestione patrimoniale poiché mira alla crescita nella seconda economia più grande del mondo.

“L’industria cinese dei fondi comuni d’investimento rimane un mercato in crescita insostituibile per i gestori patrimoniali globali”, ha affermato venerdì in un’intervista a Bloomberg Desiree Wang, amministratore delegato di JPMorgan Asset Management China. “Offre una grande certezza di crescita”.

JPMAM China ha dato il via al 2024 con un ETF che replica il nuovo indice CSI A50, raccogliendo 2 miliardi di yuan (278 milioni di dollari) in meno di 10 giorni. È stato l’unico gestore patrimoniale globale tra 10 società di questo tipo a creare prodotti simili. Il fondo sarà quotato martedì.

Wang ha affermato che la sua società continuerà ad assumere in Cina, concentrandosi sulla ricerca e sulla distribuzione di talenti.

“La società non ha un piano di ridimensionamento importante per il business della gestione patrimoniale” nel paese, ha detto Wang. JPMAM China prevede di mantenere il proprio organico sostanzialmente invariato durante tutto l’anno.

Le banche di Wall Street si stanno muovendo su un terreno sempre più impegnativo, mentre la Cina intensifica il controllo sul suo settore finanziario.

Nonostante le promesse del Paese di aprire il settore della gestione patrimoniale e delle pensioni alle aziende straniere, molti investitori istituzionali hanno trovato difficoltà ad aumentare la quota di mercato, mentre altri, tra cui Vanguard Group Inc., si sono ritirati.