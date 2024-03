Il fallito magnate cripto Sam Bankman-Fried condannato a 25 anni di carcere

NEW YORK — L’imprenditore di criptovalute Sam Bankman-Fried è stato condannato giovedì a 25 anni di carcere per una massiccia frode su centinaia di migliaia di clienti dopo il crollo di FTX, un tempo una delle piattaforme più popolari al mondo per lo scambio di valute digitali.

Il giudice distrettuale americano Lewis A. Kaplan ha fornito un’analisi feroce di Bankman-Fried e dei suoi crimini prima di annunciare una sentenza che rappresenta comunque la metà di quanto richiesto dai pubblici ministeri e meno di un quarto dei 105 anni raccomandati dagli agenti di sorveglianza della corte.

“Non c’è assolutamente alcun dubbio che il nome di Mr. Bankman-Fried in questo momento sia praticamente nel fango in tutto il mondo”, ha detto Kaplan dell’uomo di 32 anni che una volta sembrava al vertice del mondo delle criptovalute prima che le sue attività crollassero nel novembre 2022, lasciando sul lastrico clienti, investitori e finanziatori. Non come Bernie Madoff, che fu condannato a 150 anni di prigione, ma comunque una “delle maggiori frodi finanziarie degli Stati Uniti”, ha detto il giudice nell’emettere la sentenza.