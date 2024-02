Bitcoin supera quota 57.000 dollari

Bitcoin è tornato al livello dei 57.000 dollari per la prima volta dalla fine del 2021, sostenuto dalla domanda degli investitori attraverso i fondi negoziati in borsa (EFT) e da ulteriori acquisti da parte di MicroStrategy Inc.

L’asset digitale ha guadagnato fino al 4,4% raggiungendo i 57.039 dollari prima di attenuare parte del balzo per essere scambiato a 56.085 dollari alle 6:00 di martedì a Londra. Il prezzo del Bitcoin è aumentato del 32% dall’inizio dell’anno, estendendo un rally prolungato che ha anche alimentato l’appetito speculativo per token più piccoli come Ether e Dogecoin.

6,1 miliardi di dollari netti sono stati versati in una serie di storici ETF Bitcoin che hanno iniziato a essere negoziati negli Stati Uniti l’11 gennaio, il che ha segnalato un ampliamento della domanda per il token oltre gli appassionati di asset digitali. Un’imminente riduzione della crescita dell’offerta di Bitcoin, il dimezzamento, sta alimentando il sentimento ottimista.

MicroStrategy, una società di software aziendale che acquista Bitcoin come parte della sua strategia aziendale, ha dichiarato lunedì di aver acquistato altri 3.000 token questo mese. La società ora possiede circa 10 miliardi di dollari in Bitcoin.

I dati di Coinglass mostrano che tra lunedì e martedì sono state liquidate posizioni short in criptovalute per un valore di circa 162 milioni di dollari: si tratta di uno dei conteggi di due giorni più grandi almeno dal 30 novembre.

Quest’anno Bitcoin ha sovraperformato gli asset tradizionali come azioni e oro. Il rapporto tra il prezzo del token e quello del metallo prezioso è al livello più alto da più di due anni.