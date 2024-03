Bitcoin crolla del 16%, deflusso record di $12 miliardi

Bitcoin è crollato del 16% rispetto al suo massimo storico della scorsa settimana, poiché gli investitori si sono riversati sui nuovi fondi del mercato azionario che avevano guidato un enorme rally quest’anno invertendo la rotta.

La più grande criptovaluta del mondo, che giovedì scorso ha toccato i 73.800 dollari, mercoledì è scesa fino a 60.760 dollari prima di recuperare a poco meno di 64.000 dollari.

Il suo declino coincide con i deflussi dagli 11 nuovi fondi negoziati in borsa in bitcoin hanno raggiunto quasi 500 milioni di dollari negli ultimi due giorni, secondo i dati compilati da CoinShares, un gruppo di gestione patrimoniale.

Il deflusso più grande si è verificato su Grayscale, il più grande ETF bitcoin, che questa settimana ha visto più di 1 miliardo di dollari ritirati dal suo fondo. Grayscale si definisce “il principale gestore di criptovalute al mondo per asset gestiti”.

Bitcoin è salito a livelli record quest’anno dopo che le autorità di regolamentazione statunitensi hanno approvato gli ETF spot su Bitcoin a gennaio.

Il denaro è aumentato in alcuni dei nuovi fondi, con l’ETF bitcoin di BlackRock il più veloce della storia finanziaria Usa a raggiungere i 10 miliardi di dollari.

“Il fatto che esistano entità regolamentate che forniscono opzioni di investimento in bitcoin è qualcosa che dà fiducia agli investitori, ma non altera la natura fondamentale del bitcoin stesso”, ha affermato al Financial Times Laith Khalaf, responsabile dell’analisi degli investimenti presso la piattaforma di investimento AJ Bell a Londra.

“Non ci sono fondamentali per il bitcoin che diano un ancoraggio al prezzo, il che lo rende più vulnerabile rispetto ad altri asset a grandi oscillazioni”, ha aggiunto.

“Non c’è nulla che tu possa usare come base per una valutazione”.

Il flusso di denaro nei nuovi ETF da gennaio è stato mitigato da consistenti deflussi da Grayscale, che ha registrato prelievi per oltre 12 miliardi di dollari da quando la Securities and Exchange Commission ha approvato la conversione del suo trust bitcoin in un ETF.