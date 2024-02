Il problema più grande della Cina è la “mancanza di fiducia”

La Cina si trova ad affrontare un deficit di fiducia mentre la sua economia attraversa una massiccia transizione e cresce la preoccupazione per la crisi immobiliare in corso, ha affermato un importante amministratore delegato del settore bancario.

“Il problema più grande della Cina per me è la mancanza di fiducia. Gli investitori esterni non hanno fiducia nella Cina e i risparmiatori nazionali non hanno fiducia”, ha detto lunedì a Dan Murphy della CNBC Bill Winters, CEO della banca focalizzata sui mercati emergenti Standard Chartered, durante una tavola rotonda al vertice dei governi mondiali di Dubai.

“Ma penso che la Cina stia attraversando una transizione importante dalla vecchia alla nuova economia”, ha aggiunto Winters. “Se visiti la nuova economia, che molti di voi hanno fatto – come me – è in forte espansione, assolutamente in forte espansione, con tassi di crescita a due cifre e in tutto ciò che riguarda i veicoli elettrici, l’intera catena di fornitura, tutto ciò che riguarda la finanza sostenibile e la sostenibilità, ecc…”

Gli investitori tengono d’occhio la Cina, le cui oscillazioni del mercato azionario, i problemi di deflazione e i problemi immobiliari gettano un’ombra sulle prospettive di crescita globale. Secondo un rapporto del Fondo monetario internazionale completato alla fine di dicembre 2023, la domanda di nuove abitazioni in Cina è destinata a diminuire di circa il 50% nel prossimo decennio.

La direttrice generale del FMI Kristalina Georgieva, parlando domenica alla CNBC a Dubai, ha sottolineato quella che vede come la necessità di riforme da parte di Pechino per arginare le sue sfide economiche.

Il Fondo ha discusso con la Cina “questioni strutturali a lungo termine che il Paese deve affrontare”, ha affermato Georgieva. “La nostra analisi mostra che senza profonde riforme strutturali, la crescita può scendere al di sotto del 4%. E questo sarà molto difficile per la Cina”.

“Vogliamo vedere l’economia realmente spostarsi maggiormente verso il consumo interno e meno dipendenza dalle esportazioni… ma per questo, [hanno bisogno] della fiducia dei consumatori”, ha continuato la direttrice generale del FMI, facendo eco al pensiero di Winters sulla fiducia interna. “E ciò significa che sarebbe necessario sistemare il settore immobiliare, mettere in atto il sistema pensionistico, così come questi miglioramenti a lungo termine nei fondamentali dell’economia cinese”.

Winters di Standard Charters, nel frattempo, è in definitiva ottimista riguardo alla seconda economia più grande del mondo, sottolineando che ogni società che ha attraversato una grande transizione economica sperimenta inevitabilmente un certo livello di tumulto e difficoltà di crescita. “Ogni grande transizione industriale è stata associata ad una grave depressione, o crisi finanziaria globale”, ha detto Winters.

Fonte: Cnbc