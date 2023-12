Aziende Usa faticano ad escludere la Cina

Le aziende americane, sotto forte pressione per ridurre la loro esposizione verso la Cina , si rivolgono sempre più a fabbriche in luoghi come Vietnam, Indonesia e Messico.

Molti, tuttavia, trovano difficile evitare la Cina.

Dati commerciali, annunci aziendali e nuove ricerche accademiche mostrano che gran parte dei prodotti spediti negli Stati Uniti da luoghi come il Sud-Est asiatico e il Messico vengono fabbricati in fabbriche di proprietà di aziende cinesi, che si stanno espandendo all’estero, in parte per evitare le tariffe e sanzioni statunitensi.

Molti altri beni finiti in paesi più piccoli vengono realizzati con input chiave da fornitori cinesi, il che significa che non verrebbero affatto prodotti senza il coinvolgimento cinese.

Queste realtà sottolineano la sfida per i politici e le aziende che cercano di liberare gli Stati Uniti dalla colossale macchina manifatturiera cinese. Lungi dal disaccoppiamento, alcune catene di approvvigionamento che collegano gli Stati Uniti e la Cina hanno semplicemente aggiunto uno o due collegamenti, aumentandone la complessità e i costi.

Progressi limitati nella diversificazione

Uno studio pubblicato dalla Banca dei Regolamenti Internazionali in ottobre ha rilevato che le catene di approvvigionamento tra Cina e Stati Uniti sono diventate più complicate dal 2021 poiché sempre più scambi commerciali vengono dirottati verso altri luoghi. Tuttavia, molti beni forniti agli Stati Uniti provengono ancora dalla Cina, il che implica progressi limitati nella diversificazione.

“Dobbiamo riconoscere che esiste una continua interdipendenza reciproca”, ha affermato Frederic Neumann, capo economista per l’Asia presso HSBC.

Centinaia di miliardi di dollari

Dal 2018, Washington ha imposto tariffe su beni cinesi per un valore di centinaia di miliardi di dollari, dalle scarpe ai prodotti chimici, come parte di uno sforzo più ampio per ridurre la dipendenza americana dalla Cina. Società statunitensi da Apple a Tesla hanno spostato parte della produzione dalla Cina o incoraggiato i fornitori a seguire l’esempio.

Questi sforzi stanno contribuendo a ridurre la dipendenza degli Stati Uniti dalla Cina per alcuni prodotti, come l’elettronica di consumo e i mobili, dicono gli economisti. Hanno anche stimolato gli investimenti nel settore manifatturiero statunitense che hanno creato nuovi posti di lavoro per gli americani.

Secondo i dati commerciali ufficiali statunitensi, la Cina ha rappresentato solo il 13,3% delle importazioni di beni statunitensi durante i primi sei mesi di quest’anno, il livello più basso dal 2003 e molto al di sotto del picco annuale del 21,6% nel 2017.

Le economie statunitense e cinese si stanno disaccoppiando anche in altri modi. Secondo Rhodium Group, una società di ricerca con sede a New York, lo scorso anno gli investimenti diretti statunitensi in Cina hanno toccato il minimo degli ultimi 20 anni, pari a 8,2 miliardi di dollari. Alcune aziende statunitensi si sono ritirate dalla Cina, anche se la Cina si concentra sulla vendita di più beni alla Russia e ai paesi in via di sviluppo.