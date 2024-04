Borsa, da gennaio Hong Kong in rialzo +20%, è toro

L’indice azionario di riferimento di Hong Kong va ormai verso quello che tecnicamente si può definire un mercato rialzista, poiché l’impennata dei titoli immobiliari cinesi ha dato maggiore slancio allo straordinario rimbalzo di questo mese.

L’Hang Seng Index ha registrato un salto di oltre il 2% lunedì, portando il suo incremento dal minimo del 22 gennaio a oltre il 20%. Una chiusura a questi livelli segnerebbe l’ingresso dell’indice in un mercato rialzista, unendosi così ad altri indici in Cina e Hong Kong che hanno raggiunto questo traguardo nelle ultime settimane.

Le contrattazioni di lunedì hanno visto un ampliamento del rally che ha reso le azioni di Hong Kong tra le migliori a livello globale nel mese di aprile, con Goldman Sachs Group Inc. che indica la costruzione di un “timore di essere lasciati fuori” dal mercato. I guadagni sono stati sostenuti da forti flussi in entrata dalla Cina continentale e da un riposizionamento dei fondi globali verso le azioni internet cinesi, relativamente economiche, che hanno un peso significativo sull’Hang Seng Index.

Gli strategist di Nomura Holdings Inc., inclusi Chetan Seth, hanno scritto in una nota che “il recente rally e la sovraperformance sono stati probabilmente guidati da alcuni flussi di riallocazione mentre il sentiment del rischio globale subiva un contraccolpo e la Cina, con il suo forte sconto, trovava sostegno da parte degli investitori”. Pertanto, prevedono che la Cina possa continuare a superare le performance, specialmente in uno scenario in cui il sentiment del rischio globale rimane cauto.

Lunedì, le azioni immobiliari hanno guidato i guadagni nel mercato più ampio, con il sentiment rafforzato dopo che un importante sviluppatore ha trovato una soluzione con i detentori di obbligazioni per le sue questioni di liquidità. Un indice Bloomberg Intelligence di azioni di costruttori è balzato di oltre il 12%, il maggior aumento dal novembre 2022. Anche le azioni degli operatori di casinò di Macao sono schizzate in alto dopo l’introduzione di misure per semplificare i processi di entrata e uscita per i cittadini cinesi.

Zhang Hao, chief investment officer presso Granford (Beijing) Capital Management Co., ha affermato che “c’è entusiasmo per un potenziale cambio di mentalità politica verso il settore immobiliare”, tra le voci che i policymaker si concentreranno sul stimolare la domanda, con il governo che acquista progetti incompleti. “Il rally di Hong Kong oggi è davvero guidato da queste speranze e potrebbe avere ulteriori sviluppi poiché le valutazioni sono state depresse per così tanto tempo”.