La rivolta dei passeggeri su un volo AeroMexico

CITTÀ DEL MESSICO (AP) – A prima vista sembra un tipico caso di cattivo comportamento a bordo degli aerei.

L’aeroporto internazionale di Città del Messico ha riconosciuto in una dichiarazione venerdì che un uomo aveva aperto un’uscita di emergenza ed era uscito sull’ala di un aereo parcheggiato e in attesa del decollo giovedì.

L’uomo è stato poi consegnato alla polizia.

Ma decine di altri passeggeri hanno firmato la copia di una dichiarazione scritta in cui affermavano che la compagnia aerea li aveva fatti aspettare per quattro ore senza ventilazione né acqua mentre il volo era in ritardo. Secondo le foto della dichiarazione pubblicate online, gli altri passeggeri hanno affermato di aver agito “per proteggere tutti, con il sostegno di tutti”.

L’aeroporto ha spiegato in un comunicato che “un passeggero di un volo per il Guatemala ha aperto la porta di emergenza di un aereo mentre era fermo in una posizione remota, si è fermato su un’ala ed è poi rientrato nella cabina, senza alcun danno né per l’aereo né per nessun altro”. “In linea con le norme di sicurezza internazionali, questa persona è stata consegnata alle autorità”.

Almeno 77 passeggeri a bordo del volo AeroMexico per il Guatemala hanno firmato una dichiarazione scritta a mano su un taccuino, le cui foto sono state pubblicate sui social media, a sostegno delle azioni dell’uomo. “Il ritardo e la mancanza di aria hanno creato condizioni che mettono a rischio la salute dei passeggeri. Ci ha salvato la vita”, si legge nella dichiarazione.

Un rapporto sull’incidente depositato presso le autorità aeroportuali ha ampiamente confermato tale versione. “Intorno alle 11:37 una compagnia aerea messicana ha segnalato l’inizio di una ribellione a causa del malcontento dei passeggeri sul volo AM672”, si legge nel rapporto. “Il volo avrebbe dovuto decollare giovedì alle 8:45, ma a causa di un avviso di manutenzione sull’aereo, il capitano è dovuto tornare al gate per la manutenzione necessaria”.

“I passeggeri erano scontenti e uno di loro ha aperto la porta di emergenza ed è uscito sull’ala”, si legge nel rapporto. “Questo evento ha richiesto il cambio dell’aereo”.

Le autorità aeroportuali non hanno identificato l’uomo e hanno rifiutato di commentare se rimane in custodia o se deve affrontare altre accuse. I siti di monitoraggio dei voli hanno confermato che il volo AM672 per Città del Guatemala ha subito un ritardo di 4 ore e 56 minuti giovedì.

Un video apparentemente registrato a bordo del volo mostrava i passeggeri che si sventolavano e chiedevano acqua a un assistente di volo.