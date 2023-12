Tesla, troppi incidenti con autopilot

Tesla sta richiamando più di due milioni di veicoli a causa delle accuse del governo degli Stati Uniti secondo cui il suo sistema di pilota automatico può essere utilizzato in modo improprio dai conducenti. Sono gli effetti di un’indagine – in corso da anni – da parte del principale regolatore statunitense sulla sicurezza automobilistica, in merito ai numerosi incidenti che coinvolgono la tecnologia di assistenza alla guida, nota come autopilot (VEDI VIDEO).

Il richiamo di sicurezza, che copre quasi tutti i veicoli Tesla venduti negli Stati Uniti, potrebbe intaccare la reputazione della casa automobilistica. È improbabile che sia costoso da implementare e non limiterà in modo significativo l’accesso dei conducenti alle funzionalità avanzate di assistenza alla guida dell’azienda auto di Elon Musk.