Telegram raggiungerà un miliardo di utenti attivi mensili entro un anno

L’app di messaggistica Telegram, una delle piattaforme di social media più popolari in Ucraina e Russia, raggiungerà probabilmente 1 miliardo di utenti mensili attivi entro un anno, ha affermato il suo fondatore in un commento pubblicato martedì.

In una rara intervista, Pavel Durov ha detto al giornalista statunitense Tucker Carlson che l’app gratuita basata su cloud con sede a Dubai che consente agli utenti di inviare e ricevere messaggi, chiamate e altri file, si sta diffondendo come un “incendio nella foresta”.

“Probabilmente supereremo il miliardo di utenti attivi mensili entro un anno”, ha detto a Tucker Durov, che possiede interamente Telegram, secondo la video intervista pubblicata sull’account di Tucker sulla piattaforma di social media X.

L’obiettivo dell’app, che ora conta 900 milioni di utenti attivi, è quello di rimanere una “piattaforma neutrale” e non un “attore nella geopolitica”, ha affermato Durov.

L’imprenditore di origine russa ha dichiarato di essere fuggito dalla Russia nel 2014 citando l’ingerenza del governo in un’azienda da lui fondata.

Uno dei principali rivali di Telegram, WhatsApp di Meta Platforms, ha più di 2 miliardi di utenti attivi mensili. Il Financial Times ha riferito a marzo che Telegram probabilmente mirerebbe alla quotazione negli Stati Uniti una volta che la società avesse raggiunto la redditività.

Dopo che la Russia ha lanciato l’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel 2022, Telegram è diventato uno strumento fondamentale per entrambi i governi e un punto di riferimento per pubblicare e accedere a informazioni non filtrate sulla guerra.

Quasi tutti i principali media, enti governativi e personaggi pubblici sia in Russia che in Ucraina gestiscono canali di contenuti su Telegram.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy pubblica quotidianamente i suoi discorsi video sull’app, mentre le sue forze armate avvertono dei raid aerei e documentano gli sviluppi sul campo di battaglia. Il Cremlino annuncia le attività del presidente Vladimir Putin su Telegram, mentre l’opposizione russa si mobilita per chiedere sostegno.

Ma l’app, sostengono i critici, è diventata anche uno strumento di disinformazione e manipolazione. Un disegno di legge presentato al parlamento ucraino a marzo prevede una regolamentazione più rigorosa di Telegram e altri social network.

Il Cremlino ha detto a Durov di stare più attento dopo che l’applicazione di messaggistica sarebbe stata utilizzata per aiutare a reclutare gli uomini armati che hanno attaccato una sala da concerto fuori Mosca a marzo.

Fonte: Reuters