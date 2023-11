Immobiliare Cina, la “banca ombra” Zhongzhi affonda per un deficit di $36 miliardi

Zhongzhi, uno dei più grandi gruppi nel vasto mercato cinese del finanziamento ombra, si trova ad affrontare un deficit di ben 36,4 miliardi di dollari e in una lettera agli investitori ha avvertito di essere “gravemente insolvente”.

Il peggioramento della situazione a Zhongzhi ha messo in luce i problemi di liquidità nel mercato cinese del finanziamento ombra da quasi 3 trilioni di dollari e la sua esposizione alla crisi del settore immobiliare del paese.

Zhongzhi, un vasto conglomerato finanziario, ha scritto in una lettera visionata dal Financial Times che il suo patrimonio totale ammontava a soli 200 miliardi di Rmb (28 miliardi di dollari) a fronte di obbligazioni fino a 460 miliardi di Rmb.

La società ha attribuito il deficit all’uscita di “molti dirigenti senior e personale chiave” e alla morte nel 2021 del fondatore Xie Zhikun, che “ha svolto un ruolo fondamentale nel processo decisionale” del gruppo.

La società ha affermato che “la gestione interna si è scatenata” a seguito di queste fuoriscite di manager. “I prodotti di investimento del gruppo sono andati in default uno dopo l’altro e ci scusiamo profondamente con gli investitori”, ha affermato.

Zhongzhi e la sua società di investimento affiliata Zhongrong hanno mancato i pagamenti su diversi prodotti nel mese di agosto, suscitando preoccupazioni per una crisi di liquidità in corso.

“Preso a sé stante, è un buco piuttosto grande”, ha detto Zerlina Zeng, analista senior del credito presso CreditSights, “ma rispetto al settore fiduciario cinese nel suo complesso, non è molto grande”.

Lo stato non interviene, colpiti i ricchi investitori individuali

Ha aggiunto che è improbabile che le autorità salvino la società. “La maggior parte del colpo verrà preso dai ricchi investitori individuali, quindi questa volta non vediamo lo Stato intervenire”.

Il finanziamento ombra in Cina confluisce spesso nei gruppi immobiliari. I mancati pagamenti a Zhongzhi hanno suscitato preoccupazioni per potenziali effetti di ricaduta derivanti dal rallentamento del settore immobiliare cinese, che ha trascinato al ribasso la crescita della seconda economia mondiale.

Un gestore di asset in difficoltà con sede a Pechino ha dichiarato di aver rifiutato una richiesta il mese scorso per l’acquisto di beni di Zhongzhi perché valevano “molto meno di quanto affermato dalla società” e comportavano ulteriori obblighi di debito.

La banca ombra cinese esposta ai promotori immobiliari in difficoltà

Le autorità cinesi hanno recentemente aumentato la pressione sulle banche statali affinché incrementino i prestiti a gruppi immobiliari come Country Garden, un tempo il più grande sviluppatore privato cinese in termini di vendite, ma che recentemente non ha rispettato gli obblighi di rimborso offshore.

Le azioni degli sviluppatori sono salite giovedì in seguito a un rapporto di Bloomberg secondo cui Pechino aveva creato una bozza di elenco di 50 società immobiliari ammissibili al sostegno finanziario. Country Garden è cresciuto fino a +22,4%, anche se quest’anno le azioni sono scese di oltre il 60%.

I mancati pagamenti a Zhongzhi hanno suscitato indignazione tra i numerosi piccoli investitori della società, che hanno cercato di presentare reclami formali alle autorità di Pechino.