Visita a sorpresa di Elon Musk in Cina, incontra il premier

L’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha fatto domenica un viaggio senza preavviso in Cina e ha incontrato il premier Li Qiang, una settimana dopo aver rinviato una visita in India.

Il numero 2 del governo cinese ha incontrato Musk a Pechino poche ore dopo il suo atterraggio in città. Li ha affermato che la nazione è sempre aperta alle aziende straniere, aggiungendo che Tesla è un esempio riuscito di cooperazione commerciale tra Cina e Stati Uniti, secondo China Central Television.

La visita di Musk in Cina avviene in un periodo instabile per Tesla, con il rallentamento delle vendite di veicoli elettrici che ha spinto a tagliare i costi, con la riduzione di oltre il 10% della forza lavoro globale. Musk doveva essere in India il 21 e 22 aprile per una visita molto attesa che avrebbe incluso un incontro con il primo ministro Narendra Modi, ma l’ha annullata a causa di “obblighi molto pesanti verso Tesla”.

I dati indicano che la quota di mercato di Tesla in Cina nel settore delle auto elettriche è del 7,5%, ben al di sotto del 33% raggiunto da BYD, il produttore cinese di veicoli elettrici sostenuto finanziariamente da Warren Buffett.

La performance di Tesla in Cina ha contribuito a un calo dei profitti del primo trimestre peggiore del previsto, poiché Musk si è impegnato ad anticipare il lancio di modelli “meno cari”.

CCTV ha riferito che Musk ha detto a Li che Tesla è disposta ad approfondire la cooperazione con la Cina. Secondo la tv di stato cinese il CEO ha incontrato in precedenza il capo del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale, Ren Hongbin. Si prevede che incontrerà vari altri funzionari governativi per discutere del lancio del software di guida completamente autonomo di Tesla.