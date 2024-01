Taiwan, il futuro sarà deciso dalla Cina. E dagli Stati Uniti

di Wang Xiangwei

Sabato 13 gennaio 2024, il Partito Democratico Progressista, al governo e pro-sovranità di Taiwan, ha ottenuto una “storica” terza vittoria presidenziale, che ha già innescato un intenso dibattito sui media internazionali sulle conseguenze della relazione trilaterale tra l’isola, la Cina, e gli Stati Uniti.

Mentre William Lai Ching-te, attuale vicepresidente di Taiwan, dichiarava la vittoria, i media globali si sono comprensibilmente concentrati sul fatto che si prevede che l’adesione di Lai, che la Cina continentale ha ripetutamente etichettato come un “piantagrane” per la sua posizione sull’indipendenza, acuisca i contrasti -tensioni sullo stretto e lotta geopolitica tra Pechino e Washington.

L’opinione globale è che Taiwan sia diventata uno dei punti critici del mondo, in particolare dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Con la vittoria decisiva di Lai, alcuni giornalisti e commentatori molto probabilmente metterebbero in scena i vari scenari di oscurità e rovina nelle settimane e nei mesi a venire in cui Pechino verrà descritta come impegnata ad adottare misure più aggressive nel portare avanti le sue richieste di riunificazione, e Taiwan sotto la guida di Lai è in difficoltà, dovrebbe discostarsi ulteriormente dalla Cina continentale con il sostegno di Washington.

La mia opinione è contraria. Credo che i risultati delle ultime elezioni presidenziali di Taiwan siano molto importanti, ma non nel modo in cui hanno scritto i media internazionali.

Il DPP potrebbe aver fatto la storia come il primo partito a vincere la presidenza per tre volte di seguito da quando furono introdotte le elezioni presidenziali dirette nel 1996, ma la sua cosiddetta vittoria “storica” è mitigata dal fatto che ha perso il controllo della sua maggioranza legislativa, che potrebbe rappresentare una sfida importante per la presidenza di Lai nei prossimi quattro anni.

In molti modi, la democrazia è un vincitore più grande. Gli elettori taiwanesi sono uniti nel sostegno alla democrazia e sono diventati politicamente più maturi. Potrebbero aver snobbato Pechino eleggendo come presidente il pro-sovranismo Lai, ma hanno restituito un nuovo parlamento controllato dall’opposizione che fungesse da pesi e contrappesi per la sua presidenza.

Ko Wen-je, l’ex sindaco di Taipei che si è candidato sotto la bandiera del Partito popolare di Taiwan, formatosi solo nel 2019, si è assicurato oltre il 26% dei voti, il che renderebbe lui e il suo partito la terza maggiore forza politica da considerare. con uno spettro politico rinnovato.

Tutto ciò aiuta a spiegare perché, la notte della sua vittoria, Lai ha affermato di essere favorevole a maggiori scambi e dialoghi con Pechino e ha promesso di “mantenere lo status quo attraverso lo Stretto”, che è ampiamente interpretato come il non cercare l’indipendenza né la riunificazione con la Cina.

Non è così lontano dal presupporre che Lai, autoproclamatosi “un lavoratore pragmatico per

L’indipendenza di Taiwan”, è molto probabile che continui la politica di Tsai di essere assertivo in difesa della democrazia dell’isola e di aumentare il suo profilo internazionale, cercando allo stesso tempo di adottare una posizione non conflittuale con Pechino.

Nel periodo precedente alle elezioni, Pechino ha ripetutamente avvertito che, scegliendo il prossimo presidente, gli elettori di Taiwan avrebbero scelto tra la guerra e la pace – una dichiarazione standard del suo manuale su ogni elezione presidenziale a Taiwan.

Alcune ore dopo che Lai era emerso vincitore, un portavoce dell’Ufficio per gli affari di Taiwan ha rilasciato una dichiarazione in sordina affermando che i risultati elettorali hanno rivelato che il DPP “non può rappresentare l’opinione pubblica tradizionale dell’isola”.

“Taiwan è la Taiwan della Cina”, ha detto. “Le elezioni non cambieranno il panorama di base e la tendenza allo sviluppo delle relazioni tra le due sponde dello Stretto, non altereranno l’aspirazione condivisa dei compatrioti dello Stretto di Taiwan a stringere legami più stretti e non ostacoleranno l’inevitabile tendenza alla riunificazione della Cina”.

Pechino si è preparata alla vittoria di Lai e il fatto che Lai debba lavorare con un parlamento controllato dall’opposizione è probabilmente il miglior risultato che possa sperare. Dopotutto, Lai si è assicurato solo il 40% circa del voto popolare.

Guardando al futuro, è probabile che Pechino vada in overdrive intensificando le azioni militari e la retorica tagliente?

Nel breve termine, è molto probabile che Pechino aumenti la pressione su Taiwan in vista dell’insediamento di Lai a maggio.

Ma nel lungo termine, ciò dipende in realtà dalla direzione politica di Lai nei confronti delle relazioni tra le due sponde dello Stretto, ma soprattutto dagli Stati Uniti, il maggiore sostenitore di Taiwan.

Dal punto di vista di Washington, dovrebbe accogliere chiunque come nuovo presidente di Taiwan perché, seguendo una tradizione di lunga data, tutti e tre i candidati si sono recati in visita a Washington e hanno ricevuto le benedizioni dei funzionari statunitensi nel periodo precedente alle elezioni presidenziali.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken si è congratulato con Lai per la sua vittoria e ha affermato che gli Stati Uniti “sono impegnati a mantenere la pace e la stabilità nelle due sponde dello Stretto e la risoluzione pacifica delle differenze, liberi da coercizione e pressioni”.

Ha detto che gli Stati Uniti non vedono l’ora di lavorare con Lai e i leader di tutti i partiti a Taiwan per “promuovere i nostri interessi e valori condivisi e per promuovere le nostre relazioni non ufficiali di lunga data, in linea con la politica statunitense della Cina unica, come guidata dal Taiwan Relations Act, il tre comunicati congiunti e le sei assicurazioni.

Forse più rassicurante per le orecchie dei funzionari cinesi è stato il commento del presidente americano Joe Biden, il quale, alla domanda sulla reazione alle elezioni di sabato, ha affermato che gli Stati Uniti non sostengono l’indipendenza di Taiwan.

Inoltre, Liu Jianchao, Ministro del Dipartimento di Collegamento Internazionale del Partito Comunista Cinese (PCC), ha effettuato una rara visita negli Stati Uniti e ha incontrato politici e imprenditori prima delle elezioni a Taiwan.

Il fatto che Liu, che ora si vocifera diventerà ministro degli Esteri cinese, abbia incontrato Blinken per discutere delle relazioni tra le due sponde dello Stretto venerdì, appena un giorno prima delle elezioni di sabato, è un tempismo molto significativo, volto a inviare un messaggio molto sottile.

Non sono cinico, ma sfortunatamente il futuro di Taiwan non è realmente deciso dai taiwanesi. È stato, è e sarà deciso da Washington e Pechino.

Dal 1979, quando Pechino e Washington hanno ripreso le relazioni diplomatiche fino al 2018 in piena amministrazione Trump, la questione di Taiwan è stata evidenziata in ogni incontro tra le due parti, ma in realtà non è mai stata un problema. Entrambe le parti avevano un tacito accordo per mantenere la pace sullo Stretto di Taiwan.

I falchi cinesi nell’amministrazione Trump hanno iniziato a giocare la carta di Taiwan – una mossa che l’amministrazione Biden ha continuato fino al vertice Cina-Stati Uniti a San Francisco lo scorso anno. Dopo cinque anni di tentativi reciproci su Taiwan, penso che Pechino e Washington abbiano raggiunto un’altra tacita intesa sull’isola poiché entrambe le parti sanno chiaramente qual è la posta in gioco.

Secondo quanto riferito, Biden aveva pianificato di inviare una delegazione non ufficiale per prendere parte alla cerimonia di insediamento di Lai, tra cui alcuni ex funzionari americani di alto rango – una pratica standard che si verificava in passato. Molto probabilmente Pechino solleverà obiezioni, ma la retorica infuocata passerà molto presto, se l’esperienza passata potrà servire da guida.

Le persone potrebbero essere preoccupate che la vittoria di Lai possa galvanizzare i falchi cinesi a Washington, ma Taiwan e gli Stati Uniti dovrebbero avere buone ragioni per impedire il ripetersi della visita ad alto livello dell’allora presidente della Camera Nancy Pelosi che visitò Taiwan nel 2022, la visita ad alto livello Un funzionario americano visiterà l’isola tra 15 anni. In risposta, Pechino ha poi aumentato drasticamente le esercitazioni militari sullo Stretto di Taiwan e ha accresciuto notevolmente le tensioni attraverso lo Stretto.

Spetta davvero a Washington e Taipei impedire che questo tipo di visite si ripetano. Nell’aprile 2023, il presidente taiwanese Tsai ha incontrato il successore di Pelosi, Kevin McCarthy, in California invece di fargli visitare l’isola, cosa che sarebbe stata vista da Pechino come una mossa molto più incendiaria.

In sintesi, nei prossimi mesi aspettatevi di leggere sui media internazionali molti fuochi d’artificio retorici sulla questione di Taiwan, ma in realtà ci si aspetta che Pechino e Washington mantengano la calma, in generale.