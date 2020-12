(WSC) WASHINGTON – Il consigliere militare del presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, il generale Stanley McChrystal (nella foto) ha avvertito che per gli Stati Uniti non sarà mai abbastanza presto contenere la Cina poiché Pechino sta sviluppando le sue capacità militari molto rapidamente.

“Penso che, se la nave non è ancora salpata, ha certamente accesso i motori e sta pensando di salpare”, ha detto l’ex comandante delle forze statunitensi in Afghanistan in un’intervista ad Axios quando gli è stato chiesto se fosse troppo tardi per scoraggiare la Cina con il aiuto degli alleati statunitensi in Asia.

McChrystal ha sottolineato in particolare che la Cina ora dispone di un’eccellente tecnologia missilistica e ha aggiunto di essere preoccupato per il fatto che “una mattina ci svegliamo e la Cina ha appena compiuto un “fait accompli”. Hanno appena riempito Taiwan di missili”.