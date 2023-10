Blinken chiede al Qatar di censurare Al Jazeera

Il segretario di Stato americano Tony Blinken ha detto a un gruppo di leader della comunità ebraica americana di aver chiesto al primo ministro del Qatar meno di due settimane fa di mettere un freno alla retorica di Al Jazeera sulla guerra a Gaza, secondo tre persone che hanno partecipato all’incontro.

I commenti di Blinken suggeriscono che l’amministrazione, che ha affermato il suo sostegno alla stampa indipendente a livello globale, è preoccupata che la copertura del conflitto da parte di Al Jazeera possa intensificare le tensioni nella regione.

Contesto :

Al Jazeera Media Network è finanziata dal governo del Qatar, ma sostiene di operare in modo indipendente. I critici sostengono che la rete riflette la posizione di politica estera del Qatar, che ha dovuto affrontare un esame accurato dei suoi legami con Hamas. Israele ha accusato Al Jazeera di essere “un portavoce della propaganda” di Hamas. L’ufficio stampa di Al Jazeera non ha risposto alle richieste di commento. Al Jazeera è stata descritta dal Council on Foreign Relations come uno degli strumenti di soft power del governo del Qatar che gli consente di avere influenza politica in Medio Oriente e nel mondo.

Blinken sembrava riferirsi alla divisione Al Jazeera Arab e non ad Al Jazeera English. Blinken ha detto ai leader ebrei americani che quando era a Doha il 13 ottobre ha chiesto al governo del Qatar di cambiare il suo atteggiamento pubblico nei confronti di Hamas, hanno detto tre persone presenti all’incontro. Secondo i tre partecipanti, Blinken avrebbe detto di aver chiesto al Qatar di “abbassare il volume sulla copertura di Al Jazeera perché è piena di incitamento anti-israeliano”. Il Dipartimento di Stato ha rifiutato di commentare le osservazioni di Blinken su Al Jazeera. Il ministero degli Esteri del Qatar non ha risposto alle richieste di commento.

Fonte: Axios