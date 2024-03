Lotteria Mega Millions, premi per 1 miliardo di dollari

I numeri vincenti per il premio della lotteria Mega Millions di quasi 1 miliardo di dollari verranno estratti venerdì sera, offrendo una spropositata improvvisa ricchezza al giocatore fortunato che li indovina e delusione quasi certa per tutti gli altri.

Dato che sono trascorsi tre mesi senza un vincitore, il jackpot del Mega Millions è cresciuto fino a raggiungere una cifra stimata di 977 milioni di dollari.

Quel grande premio riflette le probabilità incredibilmente basse di vincere il jackpot, poiché più lungo è il periodo senza vincitore, più il premio cresce.

Questo jackpot è il decimo più grande nella storia della lotteria statunitense: circa la metà del premio record assoluto stabilito con la lotteria Powerball da 2,04 miliardi di dollari vinti nel novembre 2022.

VIENI A GIOCARE?

I giocatori possono acquistare i biglietti per $2 e selezionare sei numeri da pool separati. Cinque delle selezioni provengono da un pool, con numeri diversi da 1 a 70, e l’altro è per la Mega Ball, con numeri da 1 a 25. Alcuni stati danno anche ai giocatori la possibilità di pagare di più per diverse opzioni che aumentano i pagamenti o dare alle persone serie di numeri extra.

Le persone possono scegliere i propri numeri – e alcuni giocano ogni volta gli stessi numeri – ma la maggior parte dei giocatori opta per l’opzione di scelta rapida, che consente a un computer di generare numeri casuali.

Mega Millions tiene le estrazioni due volte a settimana, alle 23:00 (EDT) martedì e venerdì, nel corso di trasmissione televisiva da uno studio televisivo ad Atlanta. I numeri vengono anche rapidamente pubblicati sul sito web del gioco.

QUANTO VINCEREI?

Molto, ma probabilmente molto meno di quanto si possa pensare.

Innanzitutto perché il jackpot pubblicizzato di 977 milioni di dollari è per un unico vincitore che viene pagato tramite una resa, con un pagamento iniziale e poi assegni annuali per 29 anni.

Quasi tutti i vincitori in realtà preferiscono un pagamento in contanti, che per l’estrazione di venerdì sera ammonterebbe a circa 461 milioni di dollari: meno della metà della cifra stampata sui cartelloni pubblicitari e nelle pubblicità al neon nei minimarket.

Prima di sborsare il denaro, i funzionari della lotteria dedurrebbero anche il 24% per le tasse federali.

Tuttavia, il conto fiscale finale potrebbe alla fine essere più alto, poiché alcune delle vincite potrebbero essere soggette allo scaglione fiscale federale massimo del 37%. Potrebbero essere valutate anche le tasse statali, a seconda di dove un giocatore ha acquistato il biglietto vincente.

Esiste anche la possibilità che più di una persona acquisti un biglietto vincente, come nel 2016, quando ci furono tre biglietti vincenti per un jackpot della lotteria da 1,6 miliardi di dollari. Qualunque sia l’importo del jackpot, potrebbe essere suddiviso in premi più piccoli.

QUINDI QUALI SONO LE PROBABILITÀ?

Concentrarsi sull’importo del premio jackpot non coglie il punto più importante: che quasi sicuramente non vincerai.

Le probabilità di vincere il jackpot del Mega Millions sono 1 su 302,6 milioni, e sono proprio quelle probabilità basse che consentono al gioco di andare avanti senza un vincitore per mesi.

Se le probabilità fossero migliori, le persone vincerebbero i jackpot più frequentemente, quindi i premi più importanti non diventerebbero così grandi e invoglierebbero così tante persone a giocare. In effetti, Mega Millions ha allungato le sue quote nel 2019 per creare jackpot più grandi.

Nel periodo attuale, non c’è stato un vincitore del jackpot dall’8 dicembre 2023. Si tratta di 29 estrazioni consecutive senza che qualcuno abbia indovinato tutti i numeri.

Detto questo, i funzionari della lotteria notano che durante questo periodo sono stati vinti milioni di biglietti vincenti, con premi che vanno da 1 a 2 milioni di dollari. La chiave, dicono, è giocare per divertirsi e cogliere l’occasione per sognare un po’, ma non con l’aspettativa di diventare ricchi.

E ovviamente, prima o poi, qualcuno vincerà il jackpot.

CHI GESTISCE QUESTI GIOCHI?

Mega Millions e Powerball, l’altro grande gioco della lotteria, vengono gestiti separatamente ma entrambi sono supervisionati dalle lotterie statali. Mega Millions si gioca in 45 stati, oltre a Washington, D.C. e nelle Isole Vergini americane. Powerball opera anche in 45 stati oltre a Washington, D.C., Porto Rico e le Isole Vergini americane.

Le lotterie non funzionano in Alabama, Alaska, Hawaii, Nevada o Utah.

Entrambe le lotterie raccolgono fondi per le giurisdizioni in cui lavorano insieme ai profitti di altri giochi, come i gratta e vinci. Alcuni stati trasferiscono il denaro nei propri fondi generali, mentre altri lo utilizzano per scopi specifici, come finanziare borse di studio universitari o parchi statali.

Fonte: Associated Press