Euro in calo, elezioni europee aumentano incertezza mercati

L’incertezza politica crescente in Europa sta mettendo pressione sull’euro. La moneta unica è scesa al suo livello più basso in un mese rispetto al dollaro dopo che il Presidente francese Emmanuel Macron e il Cancelliere tedesco Olaf Scholz sono stati sconfitti dai partiti di estrema destra nelle elezioni europee di domenica. Con i risultati che hanno portato il primo a indire un’elezione legislativa anticipata in patria a partire dal 30 giugno, i mercati delle opzioni mostrano che i trader si aspettano oscillazioni maggiori e ulteriori perdite.

La preoccupazione è che l’esito delle elezioni abbia anche oscurato le prospettive a lungo termine per la seconda valuta più scambiata al mondo, poiché mette in dubbio le prospettive di una maggiore integrazione e di un’Europa unita. Ciò sta rendendo il trading più volatile dopo che i mercati sono stati tranquilli per l’ultimo anno.

“Se c’è qualcosa che abbiamo imparato dalla crisi periferica è che l’euro non ama l’instabilità politica”, ha detto Roberto Cobo Garcia, capo della strategia FX del G-10 presso Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA a Madrid. “La volatilità era sorprendentemente bassa all’inizio di giugno, ma dovrebbe aumentare dato gli scenari politici e geopolitici incerti.”

Un indicatore di volatilità dell’euro nel prossimo mese è salito al livello più alto da metà maggio. I prezzi nel mercato delle opzioni mostrano che i trader sono diventati ribassisti sulla moneta comune al ritmo più veloce da oltre un anno, lasciando il sentiment il più negativo da aprile.

L’euro è sceso dello 0,6% a $1,0738 dopo che Macron ha annunciato l’elezione, che si svolgerà in due turni in una battaglia con la rivale di estrema destra Marine Le Pen. Il voto potrebbe aprire la porta a una maggiore influenza del suo partito, il Rassemblement National, e minare la capacità di Macron di far passare la legislazione. I titoli di stato francesi sono scesi portando i costi di prestito di riferimento al livello più alto dell’anno.

***

Gli spread dei rendimenti tra il Bund di riferimento e i titoli di Stato dell’Eurozona sono ancora in salita, nel pomeriggio, sulla scia dei risultati delle elezioni europee che aumentano la pressione sui mercati, soprattutto quelli di Francia e di Germania.

L’ascesa delle destre fa tremare la Francia

“I risultati delle elezioni europee hanno visto una notevole ascesa dei partiti e delle coalizioni di estrema destra nel Parlamento. L’aspetto fondamentale, sottolinea Sandra Rhouma, European Economist di AllianceBernstein, probabilmente il vero nodo dei risultati di ieri, è stata la grande vittoria di Rassemblement National (RN) in Francia, il partito di estrema destra guidato da Marine Le Pen, che ha conquistato il 31,4% (30 seggi) dei voti, mentre il partito di Macron è rimasto decisamente indietro con solo il 14,6% (13 seggi).

Il Presidente in carica ha tuttavia optato per una mossa sorprendente, decidendo di sciogliere il Parlamento francese e indire nuove elezioni, che si terranno il 30 giugno e il 7 luglio. Attualmente, il rischio principale è che RN vinca anche le prossime elezioni e si assicuri un numero ancora maggiore di seggi al Parlamento, rispetto agli 88 già occupati attualmente.

Nel caso in cui il partito della Le Pen dovesse riuscire a ottenere la maggioranza assoluta (almeno 289 seggi), il Presidente dell’Eliseo dovrà designare un Primo Ministro dalla maggioranza, quindi proprio dall’RN, e la leader in carica sembra essere l’opzione più probabile.

Se ciò dovesse concretizzarsi, è probabile che la coabitazione (la situazione di governo diviso in cui Presidente e Primo Ministro appartengono a schieramenti opposti) perduri fino al 2027, quando si terranno le prossime presidenziali. Ciò potrebbe alimentare uno scenario di maggiore incertezza e volatilità. La principale conseguenza evidente in questa fase per l’economia e i mercati, conclude Rhouma, è il rischio fiscale associato alla conquista di più seggi da parte di RN, in un contesto in cui la Francia già non si trova in una situazione di bilancio confortevole”.

Il rendimento dei titoli tedeschi a 10 anni, il punto di riferimento per l’area euro, è aumentato di 3 punti base al 2,64%.

Lo spread tra i rendimenti italiani e tedeschi è aumentato di 10,8 punti base a 140 punti base (decennale italiano a 4,06%).

Il rendimento del decennale francese segna +10,2 punti base al 3,2%, con uno spread contro il Bund di 55 punti base.

Fonte: Teleborsa