Alert per investitori: previsto forte rialzo dei tassi d’interesse

I rendimenti dei titoli del Tesoro USA di riferimento potrebbero presto raggiungere un livello chiave sulla scia delle crescenti aspettative di inflazione e delle preoccupazioni sulla spesa fiscale degli Stati Uniti, secondo T. Rowe Price.

“Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni saggerà la soglia del 5% nei prossimi sei mesi, rendendo più ripida la curva dei rendimenti”, secondo Arif Husain, responsabile degli investimenti del reddito fisso, che aiuta a supervisionare circa 180 miliardi di dollari di asset presso la società. Il percorso più rapido verso il 5% “sarebbe nello scenario che prevede tagli dei tassi della Fed poco incisivi”, ha scritto in una nota.

La previsione si distingue dalle aspettative del mercato di rendimenti più bassi, dopo che la Federal Reserve ha tagliato i tassi per la prima volta in quattro anni il mese scorso. Sottolinea inoltre il crescente dibattito nel più grande mercato obbligazionario del mondo, a seguito di solidi dati economici che hanno sollevato dubbi sul probabile ritmo dei tagli.

I rendimenti dei Treasury a 10 anni hanno toccato il 5% lo scorso ottobre, raggiungendo il livello più alto dal 2007, mentre i timori di un periodo prolungato di alti tassi di interesse attanagliavano i mercati. Se la previsione di Husain si rivelasse esatta, potrebbe verificarsi un turbolento riprezzamento, con gli strategist che attualmente si aspettano che i rendimenti scendano a una media del 3,67% nel secondo trimestre.

I rendimenti dei Treasury a 10 anni si sono mantenuti al 4,08% lunedì.

Husain, un veterano del mercato da quasi tre decenni, ha affermato che l’emissione in corso da parte del Tesoro americano per finanziare il deficit governativo sta “inondando il mercato” con nuova offerta. Allo stesso tempo, la politica di restringimento quantitativo della Federal Reserve, un tentativo di ridurre il suo bilancio dopo anni di acquisto di obbligazioni, ha rimosso una fonte chiave di domanda di debito governativo.

La curva dei rendimenti probabilmente si irrigidirà ulteriormente perché qualsiasi aumento dei rendimenti dei buoni del Tesoro a breve scadenza sarà limitato dai tagli dei tassi, ha affermato Husain, che è anche responsabile del reddito fisso di T. Rowe Price.

Il ramo di private banking della Deutsche Bank ha affermato il mese scorso che i rendimenti dei buoni del Tesoro a 10 anni avrebbero toccato il 4,05% entro settembre prossimo, una previsione che ha richiesto solo circa un mese per rivelarsi corretta. Nel frattempo, Blackrock ha pubblicato un rapporto la scorsa settimana in cui si diceva agli investitori di aspettarsi che i rendimenti del debito statunitense a lungo termine oscillino in entrambe le direzioni man mano che vengono pubblicati nuovi dati economici.

Stanno già emergendo delle crepe nella posizione fiscale degli Stati Uniti, dando credito alle opinioni di Husain. L’onere degli interessi sul debito del paese è salito al livello più alto dagli anni ’90 nell’anno finanziario conclusosi a settembre, ma né l’ex presidente Donald Trump né la vicepresidente Kamala Harris hanno pubblicizzato la riduzione del deficit come elemento chiave della loro campagna elettorale. Ciò ha reso il debito pubblico statunitense un rischio chiave per i partecipanti al mercato.

Lo scenario più probabile per la Federal Reserve è un periodo di piccoli tagli dei tassi, paragonabili alle riduzioni avvenute tra il 1995 e il 1998, ha affermato Husain. In questo scenario, la Cina inietterebbe più stimoli per aiutare la propria economia, aumentando la crescita globale e creando una prospettiva più chiara per la Fed.

Ci sono anche prospettive di un normale ciclo di allentamento in cui la Fed taglia per avvicinarsi al tasso neutrale, che Husain ha detto essere probabilmente intorno al 3%. Ha anche preso in considerazione uno scenario in cui gli Stati Uniti entrino in recessione, il che stimolerebbe tagli aggressivi.

“Gli investitori che condividono la mia opinione secondo cui una recessione a breve termine è improbabile, per cui dovrebbero prendere in considerazione il posizionamento per rendimenti più elevati dei Treasury a lungo termine”, ha scritto Husain.

Fonte: Bloomberg