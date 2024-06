Biden ‘congelato’, stallo di un minuto – VIDEO

Il presidente Joe Biden ha suscitato molte preoccupazioni lunedì sera quando è apparso immobile, come congelato, per quasi un minuto. Subito dopo chi era accanto a lui ha sentito parole confuse, oltre il punto di comprensione. Il tutto è avvenuto durante una vivace celebrazione del Juneteenth alla Casa Bianca. Durante l’evento, in vista della festa nazionale della prossima settimana, il Comandante in Capo degli Stati Uniti è sembrato andare in cortocircuito mentre il resto del pubblico, compresa la vicepresidente Kamala Harris (alla sua destra nel video) e suo marito Doug Emhoff, si scatenavano al ritmo della vivace band. Philonise Floyd, fratello del defunto George Floyd, al fianco di Biden a sinistra, alla fine ha notato il preoccupante stallo del presidente, e lo ha cinto con un braccio, in un evidente tentativo di aiutarlo e toglierlo dall’imbarazzante situazione. E’ già successo molte volte che Biden abbia mostrato evidenti segni di declino cognitivo.