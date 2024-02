Gli investitori ignorano l’allarme: l’indice S&P 500 è sopravvalutato

Gli investitori stanno pagando di più per le azioni S&P 500 rispetto agli ultimi anni. Ma non dà fastidio a nessuno.

Con 12 società che negoziano per ben 60 volte il loro profitto atteso per i prossimi 12 mesi, come Digital Realty Trust (DLR), Illumina (ILMN) e UDR (UDR), le valutazioni dell’S&P 500 stanno raggiungendo livelli mai visti da anni, afferma un’analisi dei dati di S&P Global Market Intelligence. In effetti, l’S&P 500 viene scambiato per oltre 20 volte il profitto previsto, afferma John Butters di FactSet. Questo è molto più alto della media quinquennale di 18,9 e della media decennale di 17,7.

“Che cosa sta determinando l’aumento del rapporto P/E a 12 mesi?” chiede Butters.

Prezzi delle azioni alle stelle

“Il 27 ottobre, il rapporto P/E a termine su 12 mesi era 17,0, poiché il prezzo dell’indice ha toccato il suo valore più basso dal 24 maggio a 4117,37. Dal 27 ottobre, il prezzo dell’S&P 500 è aumentato del 21,4%, mentre la stima degli utili a 12 mesi è aumentata del 2,0%. Pertanto, l’aumento della “P” è stato il principale motore dell’aumento del rapporto P/E negli ultimi mesi”.

Gli investitori pagano care le azioni S&P 500

Vedere gli investitori disposti a pagare 20 dollari per ogni dollaro che si prevede di guadagnare in media dall’indice S&P 500 in 12 mesi non è tipico. Riflette fiducia o addirittura esuberanza.

Tornando indietro di 25 anni, gli investitori hanno pagato solo una media di 16,4 volte gli utili previsti dall’indice S&P 500. E le azioni non venivano scambiate così riccamente dal 9 febbraio 2022, afferma FactSet.

E non si tratta solo dei titoli tecnologici a grande capitalizzazione per cui gli investitori stanno pagando. Otto degli 11 settori dell’S&P 500 vengono scambiati a livelli che superano le loro medie di 25 anni, afferma Butters. La tecnologia dell’informazione, ad esempio, viene scambiata per 28,6 volte l’utile previsto, superiore alla media di 21,1 di 25 anni. Ma anche i titoli dei materiali vengono scambiati per 19,3 volte il profitto, superando la loro media a lungo termine di 14,7.

Le azioni S&P 500 sono quelle per cui gli investitori pagano di più

Non c’è dubbio che gli investitori ritengano che valga la pena pagare per le opportunità offerte dalle aziende tecnologiche e di intelligenza artificiale. Il rivenditore online e membro dei Magnifici Sette, Amazon.com (AMZN), è un classico esempio.

Le azioni di Amazon vengono scambiate per quasi 41 volte quello che gli analisti pensano che la società realizzerà in 12 mesi. Questa è la valutazione più alta di qualsiasi titolo dei Magnifici Sette. Ma gli investitori sono semplicemente disposti a pagare per la crescita. Si prevede che la società realizzerà 4,16 dollari per azione nel 2024, in aumento di oltre il 43% rispetto al 2023.

Ma Amazon non è certo il titolo più costoso dell’indice S&P 500. Digital Realty Trust, che gestisce data center per le aziende, viene scambiato per oltre 135 volte i suoi utili attesi in 12 mesi. Ma in questo caso, il 2023 è stato il grande periodo di crescita. Il profitto dell’azienda è sulla buona strada per aumentare del 177% nel 2023, ma diminuire del 63% nel 2024.

Perché gli investitori non si preoccupano del P-E

Il rapporto prezzo/utili indica quanto gli investitori stanno pagando per le azioni. Ma questo è tutto. Il rapporto P-E non è un ottimo strumento di market timing. Solo perché le azioni sono costose non significa che non possano diventare più costose.

Detto questo, però, a volte gli investitori fanno offerte sui titoli S&P 500 troppo velocemente. Il P-E forward dell’S&P 500 ha toccato un livello di 24,4 il 16 luglio 1999, dice Butter. E quella valutazione alle stelle era un avvertimento precoce di un massiccio crollo dei titoli tecnologici che stava arrivando.

Chissà, forse questa volta sarà diverso?

