Yandex (la Google della Russia): fondatore anti Putin in difficoltà

Yandex sta discutendo una possibile divisione delle attività con il cofondatore dell’azienda Arkady Volozh.

Come risultato di un potenziale accordo, il controllo sulla russa Yandex potrebbe cambiare e Volozh potrebbe sviluppare separatamente alcuni dei suoi servizi all’estero con la società madre di Yandex, l’olandese Yandex N.V., ha riferito il sito The Bell citando fonti.

Inizialmente si presumeva che Volozh avrebbe ricevuto denaro, nonché licenze per alcune proprietà intellettuali, che sarebbero state registrate presso Yandex N.V.

Tuttavia, in precedenza i media hanno riferito che l’approvazione dell’accordo è stata sospesa a causa delle dichiarazioni di Arkady Volozh, che ha condannato le azioni militari della Russia in Ucraina, definendole “barbariche”.

Arkady Volozh said he was “categorically against” the war.

Quindi ora l’unica cosa in discussione è che l’uomo d’affari manterrà la sua partecipazione in Yandex N.V. pari all’8,6% dopo l’accordo.

Yandex è un colosso tecnologico russo che ha iniziato come motore di ricerca web simile a Google.

Dopo un’attenta operazione di diversificazione del business, ora possiede servizi di taxi a livello nazionale e all’estero, servizi di consegna e mercati, noleggio auto e immobili. Costruisce anche automobili senza pilota, robot, software di intelligenza artificiale come gli analoghi di Chat GPT e fornisce altri servizi.