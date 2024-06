Il baratto di Orban con la NATO

“Oggi ci è stata data la garanzia che, quando si tratta della guerra russo-ucraina, quando si tratta dell’operazione militare fuori area, non saremo obbligati a parteciparvi, [e] che l’Ungheria non fornirà fondi o personale per questa guerra, né il territorio dell’Ungheria sarà utilizzato per alcun coinvolgimento in questa guerra”, ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban.

Il Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha dichiarato che l’Ungheria non bloccherà né parteciperà al crescente sostegno dell’alleanza militare per l’Ucraina, mentre cerca di consolidare il supporto in vista di un importante vertice a Washington il mese prossimo.

“Al vertice, mi aspetto che gli alleati concordino un ruolo guida per la NATO nel coordinare e fornire assistenza alla sicurezza e formazione per l’Ucraina. Mi aspetto anche che gli alleati concordino un impegno finanziario a lungo termine per fornire supporto militare,” ha detto Stoltenberg mercoledì durante una conferenza stampa a Budapest, dove ha effettuato una visita a sorpresa.

“Il Primo Ministro [Viktor] Orban ha chiarito che l’Ungheria non parteciperà a questi sforzi. E accetto questa posizione.”

Orban ha confermato l’accordo durante la stessa conferenza stampa. Ha detto che all’Ungheria è stata data una garanzia che, per quanto riguarda le operazioni fuori area, non deve partecipare, secondo una traduzione dell’AP dei suoi commenti. In cambio di queste concessioni, l’Ungheria ha accettato di non porre il veto al crescente aiuto militare della NATO a sostegno dell’Ucraina.

“Il Primo Ministro [Orban] mi ha assicurato che l’Ungheria non si opporrà a questi sforzi, consentendo agli altri alleati di andare avanti. E ha confermato che l’Ungheria adempirà a tutti i suoi impegni con la NATO in pieno,” ha detto Stoltenberg mercoledì.