Ecco come gli Houthi alimentano l’inflazione

Il prezzo per spedire merci in tutto il mondo sta aumentando vertiginosamente dopo sei settimane di stop per la guerriglia nel Mar Rosso, dove i militanti Houthi sostenuti dall’Iran stanno attaccando le navi mercantili.

Perché è importante:

lo scenario di alta tensione parabellica potrebbe implicare prezzi più alti, proprio mentre l’inflazione sta scendendo, e causare carenze di beni, proprio mentre i rivenditori si sono finalmente ripresi dai colli di bottiglia degli ultimi anni, dovuti a pandemia e costo dell’energia.

🖼️ Il quadro generale:

le interruzioni rappresentano una minaccia per l’economia globale, quasi quattro anni dopo che il COVID ha dato una sveglia al mondo intero sull’esistenza – e sulla fragilità – delle catene di approvvigionamento di merci, alimentari e beni.

🧮 In numeri:

le tariffe spot per la spedizione di merci dall’Asia al Nord Europa sono aumentate del 173% rispetto a prima che i corrieri iniziassero a reindirizzare le spedizioni. Le tariffe verso la costa orientale del Nord America sono aumentate del 52%. Lo si legge nei dati di Freightos, una piattaforma di prenotazione e pagamenti per spedizioni internazionali trasporto.

🧠 Situazione attuale:

secondo la società di elaborazione dati digitali UST, circa il 30% del volume globale di navi portacontainer si sposta attraverso il Canale di Suez, che collega il Mar Rosso con il Mar Mediterraneo.

Ma da quando sono iniziati gli attacchi degli Houthi, gli spedizionieri sono stati costretti a dirottare le navi portacontainer per evitare l’area. La situazione si sta verificando nello stesso momento in cui il Canale di Panama – che gestisce l’8% del volume delle spedizioni – è a capacità ridotta a causa della siccità. Gli spedizionieri utilizzavano il Mar Rosso come alternativa.

💡 Come funziona:

la deviazione delle navi portacontainer aggiunge molto tempo alla spedizione. Se un vettore aggira la punta meridionale dell’Africa, invece di attraversare Suez per spedire merci a New York, aggiunge due settimane di viaggio. Con forte aggravio di costi del personale, affitto navi, carburante. Di qui i notevoli rialzi dei prezzi.