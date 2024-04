Biden e Netanyahu si sono parlati

La Casa Bianca ha dichiarato che il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha nuovamente parlato con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu mentre cresce la pressione su Israele e Hamas per raggiungere un accordo che possa liberare alcuni ostaggi israeliani e portare a un cessate il fuoco nella guerra che dura ormai da quasi sette mesi a Gaza.

Durante la conversazione, Biden ha ribadito la sua “posizione chiara” mentre Israele pianifica di invadere la città più a sud di Gaza, Rafah, nonostante la preoccupazione globale per oltre un milione di palestinesi che vi trovano rifugio. Gli Stati Uniti si oppongono all’invasione per motivi umanitari, mettendo a dura prova le relazioni tra gli alleati. Israele è tra i paesi che il Segretario di Stato degli USA, Antony Blinken, visiterà nel suo ritorno in Medio Oriente lunedì.

Biden ha inoltre sottolineato l’importanza che i progressi nella consegna degli aiuti umanitari a Gaza siano “sostenuti e migliorati”, secondo quanto riportato dal comunicato. La telefonata è durata poco meno di un’ora e hanno convenuto che l’onere rimane su Hamas di accettare l’ultima offerta nelle negoziazioni, secondo un funzionario statunitense che ha parlato in condizione di anonimato in quanto non autorizzato a commentare pubblicamente. Non ci sono stati commenti dall’ufficio di Netanyahu.

Un alto funzionario del Qatar, intermediario chiave, ha nel frattempo esortato Israele e Hamas a mostrare “più impegno e più serietà” nelle negoziazioni. Il Qatar, che ospita la sede di Hamas a Doha, è stato fondamentale insieme agli Stati Uniti e all’Egitto nel negoziare una breve interruzione dei combattimenti a novembre che ha portato alla liberazione di decine di ostaggi. Tuttavia, in segno di frustrazione, questo mese il Qatar ha dichiarato di stare rivalutando il suo ruolo.