Elezioni Ue: campagna Google contro la disinformazione

LONDRA – Google apre un nuovo capitolo e si prepara a lanciare una campagna contro la disinformazione online in cinque paesi dell’Unione Europea, tra cui l’Italia in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Ue. Si punta a informare in materia di contenuti per evitare la diffusione della disinformazione online che potrebbe influenzare gli elettori.

Lunedì Francia, Polonia e Germania hanno accusato la Russia di aver messo insieme un’elaborata rete di siti web per diffondere la propaganda filorussa.

La legge europea sui servizi digitali, che entrerà in vigore questa settimana, richiederà alle grandi piattaforme online e ai motori di ricerca di fare di più per contrastare i contenuti illegali e i rischi per la pubblica sicurezza.

Da marzo, l’unità Jigsaw interna di Google che opera per contrastare le minacce cyber alla società, pubblicherà una serie di annunci animati su piattaforme come TikTok e YouTube in cinque paesi dell’UE: Belgio, Francia, Germania, Italia e Polonia.

Basandosi sulle precedenti campagne testate dall’azienda in Germania e in Europa centrale, Jigsaw ha affermato che il nuovo progetto rappresenta un’opportunità per raggiungere i cittadini dei paesi con il maggior numero di elettori nell’UE, utilizzando l’esperienza locale dell’azienda in queste regioni.

Gli annunci presenteranno le cosiddette tecniche di “prebunking”, sviluppate in collaborazione con ricercatori delle Università di Cambridge e Bristol, volte ad aiutare gli utenti a identificare contenuti manipolativi prima di incontrarli.

A chi guarda gli annunci su YouTube verrà chiesto di compilare un breve questionario a scelta multipla, progettato per valutare ciò che hanno imparato sulla disinformazione. “Abbiamo passato così tanto tempo a sostenere questi dibattiti davvero polarizzati. È in gioco la nostra democrazia e la temperatura continua a salire sempre di più”, ha affermato Beth Goldberg, responsabile della ricerca presso Jigsaw. “Il prebunking è l’unica tecnica, almeno da quanto ho visto, che funziona in modo altrettanto efficace in tutto lo spettro politico”, ha detto Goldberg.

