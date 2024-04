Ecco perché Biden non deve essere il candidato dei democratici

di Douglas MacKinnon

Per quasi due anni, un certo numero di persone – me compreso – hanno ipotizzato che il presidente Joe Biden non dovrebbe essere, o non sarà, il futuro candidato democratico alla presidenza di novembre. In quel numero erano inclusi eminenti liberali e democratici che ritenevano che forse il tempo di Biden fosse finito; David Axelrod ed Ezra Klein erano due di questi.

Lo scorso novembre, Axelrod, consigliere senior del presidente Barack Obama e ora analista della CNN, ha suggerito che Biden potrebbe voler abbandonare la corsa. Axelrod ha detto, in parte, su X:

“Solo @JoeBiden può prendere questa decisione. Se continuerà a candidarsi sarà il candidato del Partito Democratico. Ciò che deve decidere è se ciò sia saggio; che sia nel SUO migliore interesse o in quello del Paese… c’è molto talento di leadership nel Partito Democratico, pronto ad emergere”.

Al New York Times il 16 febbraio, Klein – prima di riprendersi dopo essere stato oggetto di massicce critiche da sinistra e dopo il discorso sullo stato dell’Unione di Biden – ha pubblicato un’opinione intitolata “I democratici hanno un’opzione migliore di Biden. ” È un pezzo molto logico e potente. Klein non ha parlato apertamente perché non gli piace Biden, ma piuttosto perché stava cercando di salvare la Casa Bianca, per i democratici, a novembre.

Klein ha detto, in parte: “Penso che uno dei motivi per cui i democratici reagiscono in modo così difensivo alle critiche di Biden è che sono arrivati a una sorta di fatalismo. Credono che sia troppo tardi per fare qualsiasi altra cosa. E se è troppo tardi per fare altro, allora parlare dell’età di Biden significa contribuire alla vittoria di Donald Trump. Ma è assurdo”.

Ha poi chiuso la sua argomentazione (ponderata e pragmatica) così:

“Quindi sì, penso che Biden, per quanto doloroso sia, dovrebbe trovare il modo di dimettersi da eroe. Che il partito dovrebbe aiutarlo a trovare la strada per raggiungere questo obiettivo… E poi penso che i democratici dovrebbero incontrarsi ad agosto alla convention per fare ciò che i partiti politici hanno fatto prima: organizzare la vittoria”.

Nonostante le crescenti speculazioni secondo cui Biden non sarebbe più all’altezza del compito, la Casa Bianca ha tenuto duro, ha smentito tutto e ha dichiarato categoricamente che Biden sarà il candidato. A dire il vero, quasi tutte le argomentazioni – comprese quelle di Alexrod e Klein – ruotavano attorno alle preoccupazioni comuni sull’età avanzata di Biden e sui suoi problemi cognitivi.

Ma al di là di queste argomentazioni, tre principali vulnerabilità hanno segnato l’orizzonte della rielezione di Biden:

una campagna Trump nuova, migliorata e altamente mirata;

la campagna populista indipendente di Robert F. Kennedy Jr.;

e forse la più grande minaccia per le possibilità di rielezione di Biden: è diventato radioattivo per l’ala di estrema sinistra del suo partito.

A dire il vero, i democratici che ritengono che Biden sia ora un ostacolo alla permanenza alla Casa Bianca sono profondamente preoccupati per i numeri dei sondaggi di Trump, la sua massiccia base, la sua crescente raccolta fondi e la sua campagna più organizzata e disciplinata. Se si legge tra le righe degli articoli pubblicati dai media mainstream che sostengono i democratici, è chiaro che molti vengono ora scritti partendo dal presupposto che Trump sarà il vincitore.

Poi arriva il crescente problema di RFK Jr.

È un populista, parla a ogni fascia demografica di elettori e, con Nicole Shanahan ora la sua annunciata scelta alla vicepresidenza, è quasi garantito che otterrà la maggioranza dei voti statali. Il DNC ha chiarito che vede Kennedy come una minaccia diretta alla rielezione di Biden. Sfortunatamente per loro, RFK Jr. si sta rivelando il candidato terzo più potente e resistente degli ultimi tre decenni.

Ma le minacce poste a Biden da Trump e Kennedy potrebbero impallidire accanto all’ultima: Biden è visto come un personaggio del passato per gli elettori di estrema sinistra e i giovani liberali.

Anche se quasi nessuno presta più attenzione, la settimana scorsa si sono comunque svolte le primarie. E nel conteggio dei voti di quelle primarie si nascondevano le notizie – e le minacce – più inquietanti per Biden.

In Wisconsin, Connecticut e Rhode Island, complessivamente, oltre il 10% dei democratici ha votato “senza impegno” (uncommitted) o per un altro candidato.

Questi risultati “non impegnati” sono arrivati dopo che gli attivisti di estrema sinistra hanno spinto gli elettori ad astenersi dal votare per Biden in segno di protesta per una serie di questioni – in particolare la sua gestione della guerra tra Israele e Hamas.

Nel Wisconsin, 48.000 democratici hanno votato così. Altri 17.000 e più hanno votato per Dean Phillips… che non è nemmeno più in corsa.

Il Wisconsin è uno swing state (oscillante) e questi numeri devono far scattare un campanello d’allarme per i democratici. Nel Connecticut e nel Rhode Island, sullo schermo veniva proiettato lo stesso film horror. Quasi il 12% dei democratici del Connecticut ha votato “non impegnato”; nel Rhode Island il 14,9%.

Le cheerleader di Biden e del Partito Democratico nei media e altrove amano cinguettare sul fatto che nel 2020 Biden ha ottenuto 306 voti elettorali e ha vinto con oltre 7.000.000 di voti. Sebbene ciò possa alimentare la loro falsa spavalderia, la realtà è che se 50.000 voti in alcuni stati fossero passati a Trump, Biden avrebbe perso.

Mentre le campagne di Trump e Kennedy rappresentano ovviamente una minaccia per la rielezione di Biden, ora è questo apparentemente solido 10% di elettori democratici e di estrema sinistra “non impegnati” che voltano permanentemente le spalle al presidente a rendere insostenibile la campagna di Biden. Una percentuale destinata a crescere nei prossimi mesi.

Stando così le cose, se i democratici sperano di vincere a novembre, Biden dovrà essere sostituito alla convention di Chicago ad agosto.

Douglas MacKinnon, consulente politico e di comunicazione, ha lavorato alla Casa Bianca per i presidenti Ronald Reagan e George H.W. Bush, ed è stato assistente speciale per la politica e le comunicazioni del Pentagono negli ultimi tre anni dell’amministrazione Bush.

Fonte: The Hill