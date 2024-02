Chi presterà 540 milioni di dollari a Trump?

L’ex presidente Donald Trump potrebbe essere un miliardario, ma tra due recenti sentenze della corte, ha un debito di circa 540 milioni di dollari – e oltre, con più di 111.000 dollari di interessi maturati al giorno nel suo caso di frode civile a New York.

Secondo le stime più recenti di Forbes, Trump ha circa 400 milioni di dollari in contanti e altre attività liquide e, supponendo che non voglia rinunciare a tutti i suoi soldi in una volta, probabilmente avrà bisogno di un prestito.

Come ha detto a Forbes un miliardario, l’ex presidente, che ha una storia di soci rigidi e di dichiarazioni di bancarotta, non è certo un mutuatario ideale. “Trump fa causa a tutti”, dice il miliardario, che ha chiesto di rimanere anonimo. “E se mandasse in bancarotta l’asset? La maggior parte dirà “Non toccherò questo ragazzo”.

Trump ha molti beni da costituire come garanzia, comprese 27 proprietà senza mutui che complessivamente valgono oltre 1,1 miliardi di dollari. Tuttavia, secondo i termini della sentenza per frode contro di lui, a Trump è vietato per tre anni di contrarre prestiti da qualsiasi istituto finanziario “istituito o registrato presso il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York”. Ciò toglie dal tavolo diverse banche con cui ha lavorato nel corso degli anni.

Ma Trump ha molti contatti all’estero, oppure può provare a colpire ricchi investitori e megadonatori repubblicani miliardari che non solo hanno denaro, ma anche un incentivo per farsi apprezzare da un potenziale futuro presidente.

Forbes ha contattato più di 10 miliardari con legami con Trump per chiedergli se gli avrebbero prestato dei soldi, incluso il magnate dei casinò Steve Wynn, amico e donatore di Trump di lunga data; e Vivek Ramaswamy, l’imprenditore biotecnologico che ha preso ispirazione politica da Trump e talvolta lo incontra durante la campagna elettorale. Wynn e Ramaswamy non hanno commentato e gli altri non hanno risposto.

Sul fronte legale in corso, Trump intende presentare ricorso contro la sentenza per frode civile e ieri ha chiesto alla corte d’appello di New York di sospendere la sentenza da 454 milioni di dollari contro di lui fino alla conclusione del processo di appello. Un giudice ha concesso una sospensione parziale del verdetto, interrompendo il già citato divieto di tre anni di operazioni commerciali e richieste di prestiti nello stato di New York, ma lasciando intatto il resto della sentenza. Trump ha anche richiesto una sospensione dei pagamenti di 83,3 milioni di dollari allo scrittore E. Jean Carroll, ma la richiesta è stata respinta durante il fine settimana.

