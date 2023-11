Contagio estrema destra sfonda anche in Olanda

Le elezioni olandesi raramente suscitano grande entusiasmo all’estero, ma il voto di mercoledì nei Paesi Bassi rappresenta un’eccezione. Il grande vincitore è stato Geert Wilders, un veterano della destra, e lo spavento che la sua vittoria ha scatenato in tutta Europa è qualcosa da considerare.

Il Partito della Libertà (PVV) di Wilders ha ottenuto 37 seggi su un parlamento da 150 seggi. Il suo concorrente più vicino, una coalizione laburista-verde guidata da Frans Timmermans, ha vinto 25 seggi. I politici ora negozieranno per formare una coalizione di governo, un processo che spesso richiede mesi nel sistema elettorale altamente frammentato dei Paesi Bassi, e Wilders potrebbe non emergere come primo ministro. Ma gli elettori hanno inviato un messaggio chiaro.

Cambiano le richieste dell’elettorato alla politica

Vale a dire: gli elettori sono stufi di un consenso stantio su questioni come l’immigrazione e la politica climatica. Il problema più importante della campagna del PVV da due decenni è stata l’immigrazione. Lo scorso anno sono arrivati circa 400.000 immigrati in un paese con una popolazione totale di quasi 18 milioni di abitanti. Anche se il numero dello scorso anno potrebbe essere stato distorto dai rifugiati provenienti dall’Ucraina, l’immigrazione ha superato i 200.000 ogni anno dal 2016.

Ciò crea un notevole onere fiscale per il generoso stato sociale olandese e mette a dura prova il mercato immobiliare. Sta anche diventando una questione di guerra culturale poiché gli elettori temono che il Paese non stia assimilando adeguatamente i migranti musulmani dal Medio Oriente e dal Nord Africa. Wilders può presentarsi come un tribuno di queste paure, avendo vissuto sotto la protezione della polizia da quando un islamista uccise il regista Theo van Gogh nel 2004.

La debolezza del centro

I politici centristi disprezzano la soluzione proposta da Wilders, che consiste nel vietare il Corano, le nuove moschee e le scuole islamiche. Queste sono misure estreme e Wilders ha dovuto ritirare quelle proposte per ottenere i voti di mercoledì. Ma se qualche altro politico olandese avesse idee migliori per raggiungere l’assimilazione, gli elettori sarebbero tutti attenti.

Fuori dagli accordi sul clima

Un’altra promessa di Wilders è quella di ritirarsi da vari accordi globali sul clima. La politica ambientale ha turbato per anni la politica olandese, con gli agricoltori che protestavano contro i piani draconiani di ridurre le emissioni di azoto. Quel tumulto ha offerto un assaggio di ciò che accadrà una volta che la sinistra anti fossili avrà rivolto gli occhi all’agricoltura, che è un’industria importante nei Paesi Bassi. I partiti tradizionali olandesi sono stati lenti a rispondere, così gli agricoltori hanno formato il proprio partito di protesta che ora è il blocco più grande nella camera alta del parlamento.

La lezione è che se gli elettori concludono di avere una sola alternativa, la coglieranno nel bene e nel male. Nel caso di Wilders c’è qualche cosa che non va. Si oppone agli aiuti all’Ucraina, anche se dare mano libera alla Russia nella sua invasione sarebbe contrario agli interessi olandesi. I politici centristi si preoccupano anche del desiderio di Wilders di indire un referendum sull’adesione dell’Olanda all’Unione Europea. Ma se hanno modo di utilizzare le istituzioni dell’UE per risolvere i problemi che infastidiscono gli elettori, non lo hanno ancora detto a nessuno.

Chi è fascista in Europa

Invece, l’Europa è destinata a precipitare in un altro giro di insulti e si aspetta di sentire spesso la parola “fascista”. Il timore è che partiti un tempo marginali come l’Euroscettico, l’Alternativa anti-immigrazione per la Germania o il Raggruppamento Nazionale in Francia stiano guadagnando popolarità. In posti come l’Italia o, ora, i Paesi Bassi stanno vincendo le elezioni a titolo definitivo.

Ma gli elettori stanno chiaramente diventando meno preoccupati per l’etichetta “fascismo” quanto più la vedono usata contro i politici che pensano parlino delle loro preoccupazioni. Ora che i politici centristi stanno scoprendo di non poter battere le frange politiche, l’unica opzione è unirsi a Wilders nella competizione per offrire soluzioni ai problemi che contano per gli elettori.