Biden vs Trump, una rara analisi oggettiva (sulla politica economica)

I sondaggi danno vincente Trump anche all’inizio di novembre. La sconfitta di Joe Biden non è affatto certa. Il motivo è semplice: le opinioni dei cittadini possono cambiare in questi mesi. Ancora più importante è tener presente che la scelta della maggioranza degli americani si basa sulla situazione economica. Ebbene, l’inflazione, che ha finora pesantemente penalizzato Biden, sta lentamente scendendo, i tassi di interesse dovrebbero calare, alleviando il costo delle ipoteche, e l’economia dovrebbe continuare a crescere. Quindi, Joe Biden ha ancora molte frecce al suo arco in questo scontro che genera forti passioni anche in Europa.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato dal Corriere del Ticino, che ringraziamo