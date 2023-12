L’America tradirà l’Ucraina?

Washington è pronta a chiudere i battenti per le vacanze, e finora non c’è alcun accordo che preveda per più armi per Israele e Ucraina insieme a modifiche sulla sicurezza delle frontiere (per non fare entrare i migranti dal Messico). La domanda da porsi è se gli Stati Uniti permetteranno davvero che le divisioni partitiche si trasformino in un tradimento dell’Ucraina.

Difficile da credere, ma forse è così. Martedì il presidente Biden ha avvertito che l’America si trova “a un vero punto di svolta nella storia” che potrebbe “determinare il futuro” dell’Europa. Ha ragione su questo punto. Senza più armi americane, l’Ucraina perderà contro Vladimir Putin. Un risultato sarebbe un’Europa instabile. Il colpo al potere e all’influenza degli Stati Uniti sarebbe stato del tipo di Saigon nel 1975.

L’Ucraina ha bisogno presto di più munizioni e le scorte statunitensi stanno finendo. Il Cremlino sta lanciando nuovi attacchi e scommette che uno stallo mortale invernale esaurirà il sostegno occidentale. L’Ucraina è a corto di difese aeree per difendere le città dai missili russi, così come di armi a lungo raggio e potenza aerea.

Ma il comandante in capo americano è stato lento ad agire, come se dicesse sul serio ciò che dice sulla posta in gioco dell’Ucraina. Biden solo di recente ha avviato i negoziati con i repubblicani al Congresso, anche se i contorni di un commercio transfrontaliero con l’Ucraina erano evidenti da mesi. Questa settimana il presidente ha interpretato male il momento politico affidando la questione degli aiuti statunitensi al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, la cui visita a Washington non ha prodotto alcun risultato.

Biden non può semplicemente scaricare la mancata fornitura di aiuti all’Ucraina sui repubblicani, che controllano una camera del Congresso e stanno facendo una richiesta ragionevole per il confine Usa. Il GOP ha ragione nel dire che il confine è diventato un ostacolo alla sicurezza degli Stati Uniti al di là del consueto dibattito sull’immigrazione. Migliaia di migranti provenienti da decine di paesi si riversano ogni giorno.

Il GOP vuole correggere le politiche disfunzionali in materia di asilo e libertà condizionale umanitaria. Il fallito voto del Senato della scorsa settimana per approvare il pacchetto presidenziale sull’Ucraina – avversato da tutti i senatori repubblicani, anche se la maggior parte sostiene Kiev – avrebbe dovuto mettere in guardia la Casa Bianca.

Eppure il presidente sembra ancora terrorizzato all’idea di concludere un accordo che offende la sinistra progressista, già arrabbiata per il suo sostegno a Israele. Il Congressional Hispanic Caucus di questa settimana ha sottolineato che Biden sta riflettendo sulle “politiche di immigrazione dell’era Trump”, il massimo insulto per un democratico. L’ironia è che un accordo sarebbe di fatto un’ancora di salvezza politica per Biden. Il confine rappresenta un ostacolo alla rielezione del presidente, e anche molti democratici se ne rendono conto.

Anche i repubblicani hanno un forte interesse ad accettare un compromesso, anche se non si tratta dell’intera riforma dei confini che desiderano. Il presidente della Camera Mike Johnson merita il merito di aver detto a Zelenskyj questa settimana che “siamo con lui e contro la brutale invasione di Putin”. Eppure la linea di Johnson secondo cui “qualsiasi pacchetto di spesa supplementare per la sicurezza nazionale” dovrebbe riguardare “prima di tutto la nostra sicurezza nazionale” è un falso dilemma.

Sia l’Ucraina che il confine sono interessi di sicurezza degli Stati Uniti. Il GOP ha poco da mostrare per aver ottenuto la maggioranza alla Camera nel 2022, e anche una vittoria parziale sulla politica delle frontiere sarebbe qualcosa di cui vantarsi in patria. Un accordo dimostrerebbe agli elettori repubblicani che la leadership americana all’estero non impedisce di affrontare i problemi interni.

I negoziatori stavano ancora discutendo, e l’ipotesi ottimistica è che, anche se non emergesse un accordo questa settimana, il Congresso potrebbe approvare qualcosa rapidamente a gennaio, prima che il fabbisogno di armi dell’Ucraina diventi grave. Ma più lenta è la consegna delle armi, più a lungo durano i combattimenti e meno è probabile che l’Ucraina riesca a prendere l’iniziativa sul campo di battaglia. I critici dell’Ucraina vogliono che Kiev negozi con la Russia, ma perché Putin dovrebbe accontentarsi adesso se pensa di poter vincere a titolo definitivo?

Un’Ucraina invasa sarebbe un secondo Afghanistan per il presidente Biden. La vittoria di Putin e la Cina incoraggiata sarebbero molto peggiori della debacle di Kabul. I repubblicani non vogliono essere coinvolti in quel mondo, e lo faranno se abbandonano l’Ucraina dopo che la sua gente ha sacrificato così tante vite per due anni.

Un accordo sul confine insieme all’Ucraina sarebbe positivo per il Paese e un tonico per la politica polarizzata dell’America. Kiev non è l’unica capitale mondiale da guardare per verificare se il presidente americano e il Congresso riescono ancora a realizzare qualcosa di così chiaro nell’interesse degli Stati Uniti.

Fonte: Wall Street Journal