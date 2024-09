Germania, anche Mercedes annuncia la crisi

Mercedes-Benz Group AG ha tagliato le sue previsioni di vendita per l’intero anno, rivedendole al ribasso a un intervallo compreso tra il 7,5% e l’8,5% dall’11%.

La casa automobilistica di lusso tedesca fa riferimento alle vendite languenti in Cina a causa del contesto economico del Paese.

—

Mercedes-Benz giovedì ha tagliato il margine di profitto per l’intero anno per la seconda volta in meno di due mesi, dopo il calo del volume complessivo delle vendite in Cina.

La continua debolezza del mercato cinese delle auto di lusso ha spinto la casa automobilistica di Stoccarda a ridurre le sue prospettive dopo averlo già fatto a luglio.

Le azioni della Mercedes-Benz, quotate a Francoforte, hanno registrato un calo del 3,4%.

Con la perdita di slancio della crescita del PIL cinese a causa dell’indebolimento dei consumi e della continua flessione del settore immobiliare, l’azienda ha rivisto le previsioni sugli utili per il 2024 sia per Mercedes-Benz Cars che per il Gruppo Mercedes-Benz.

Il gruppo prevede ora un utile rettificato sulle vendite compreso tra il 7,5% e l’8,5%, dal precedente 10%-11%, il che implica un utile rettificato sulle vendite stimato di circa il 6% per la seconda metà dell’anno.

Di conseguenza, l’utile prima degli interessi e delle imposte (EBIT) del Gruppo Mercedes-Benz è ora previsto significativamente al di sotto del livello dell’anno scorso, e anche il free cash flow per il settore industriale dovrebbe essere significativamente inferiore.

La scorsa settimana anche BMW ha segnalato che la domanda in Cina è ancora debole e che le vendite nel Paese sono in calo, aggiungendosi al gruppo di case automobilistiche che si trovano ad affrontare difficoltà nella seconda economia mondiale, che è anche il più grande mercato automobilistico del mondo.

Fonte: Reuters