America, repubblicani ‘insurrezionisti’ ma Biden e Xi si incontrano

di Robert Delaney

Se non emerge altro dal vertice Apec di questa settimana in termini di accordo tra i leader delle due maggiori economie mondiali, apprezziamo che Pechino e Washington siano riusciti almeno a sincronizzare i tempi delle loro conferme sul fatto che il presidente Xi Jinping e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si incontreranno. Questo potrebbe diventare un nuovo simbolo della cooperazione sino-americana ora che i panda dello zoo nazionale non ci sono più.

Le due parti sembrano destinate ad annunciare qualcosa sull’uso dell’intelligenza artificiale, ma ricordate come un certo pallone di sorveglianza fu un siluro per il viaggio del segretario di Stato americano Antony Blinken a Pechino e il minimo di buona volontà che entrambe le parti erano riuscite a mostrare. Considerati gli sforzi compiuti per far dialogare le due parti, non dovremmo escludere la possibilità che un sottomarino nucleare statunitense emerga vicino all’isola di Hainan proprio mentre Xi atterra a San Francisco.

I funzionari dell’amministrazione Biden hanno informato i giornalisti con valutazioni abbastanza franche. L’incontro sarà “controverso” e dovremmo aspettarci che un accordo per riaprire le linee di comunicazione sia il momento clou. Ma, visto che negli ultimi mesi è stato speso così tanto capitale politico per inviare funzionari di alto livello in ogni direzione, supponiamo che tutti rimangano ben entro i limiti.

Si è parlato molto dell’ambientazione e della coreografia del vertice, dove è più probabile che si verifichino dissonanze. È difficile eguagliare la grandiosità dell’ospitalità cinese, quindi cercare di mettere insieme qualcosa che sia a metà tra un incontro “laterale” e una visita di stato formale garantirà che non sarà abbastanza rispettoso per i gusti di Pechino o abbastanza conflittuale da soddisfare molti politici statunitensi.

Questo non importa, però. Proprio come lo spettacolo di una Camera dei Rappresentanti senza leader diverse settimane fa, ci sarà molto in mostra per rendere evidenti le crescenti possibilità che il Partito Repubblicano trasformi gli Stati Uniti in un paese che si allinea maggiormente con Pechino e Mosca in termini di ideologia e governance.

Il Washington Post ha riferito la scorsa settimana che Donald Trump, la cui nomina come candidato repubblicano alle presidenziali il prossimo anno è quasi certa, sta elaborando piani per invocare l’Insurrection Act nel suo primo giorno in carica per consentirgli di schierare l’esercito contro le manifestazioni civili. Consideriamo quanto un piano del genere andrebbe oltre la promulgazione da parte di Pechino della legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong.

Ricordate come questo sviluppo abbia spinto il senatore repubblicano Marco Rubio a sponsorizzare l’Hong Kong Human Rights and Democracy Act, che è passato attraverso il Congresso prima di essere firmato da Trump. Nel frattempo, l’amministratore delegato di Hong Kong John Lee Ka-chiu non sarà a San Francisco per il suo ruolo nell’applicazione della misura che sembra molto simile ai piani di Trump per gli Stati Uniti.

Rubio sta redigendo l’American Human Rights and Democracy Act per contrastare il piano di Trump? Probabilmente no. Pochi repubblicani sono disposti a denunciare le tendenze autocratiche dell’ex e forse futuro presidente.

Queste tendenze si adatterebbero bene all’ideologia del nuovo presidente della Camera Mike Johnson. Come riportato di recente da Politico, Johnson aderisce al movimento “Convenzione degli Stati”, che mira a indebolire la capacità del governo federale di prendere in prestito denaro e conferire alle legislature statali il potere di ignorare la legge federale, tra le altre misure che dovrebbero sollevare interrogativi su come il Pentagono finanzierebbe gli sforzi. per contrastare l’esercito cinese.

In qualità di rappresentante del Partito Repubblicano appena trasformato, si può contare su Johnson per contrastare gli sforzi volti a mantenere finanziato il governo degli Stati Uniti. Le proposte avanzate finora sembrano progettate per questo scopo, che si allineerebbe agli sforzi volti a indebolire la difesa dell’Ucraina contro la Russia.

Quando un partito politico subisce una trasformazione così drammatica, ha bisogno di un nuovo nome. Suggerisco il “Partito Patriota Visigoto”. Trump, Johnson e il movimento che rappresentano apprezzerebbero il legame germanico, e c’è stato l’intero episodio in cui i Visigoti saccheggiarono Roma. Fino a quando non adotteranno il nuovo soprannome o qualcosa di simile medievale, chiamiamoli semplicemente Nuovo Partito Repubblicano.

Non aspettatevi che i democratici salvino la situazione. I sondaggi suggeriscono che molti americani pensano che Biden sia troppo vecchio per servire un altro mandato. Per quanto efficace sia stato in carica, né lui né il suo partito sembrano in grado di affrontare il fatto che la politica estera sembra significare poco per gli elettori statunitensi.

È positivo che i panda cinesi siano stati spediti prima della scadenza del lockdown imposto dal governo. Lo Zoo Nazionale provvede a mantenere gli animali nutriti durante questi periodi, ma ormai dovremmo sapere che i Nuovi Repubblicani non mostrano alcun ritegno.

Se vogliono ribaltare la costituzione, gli animali morti dello zoo – soprattutto quelli cinesi – rappresenterebbero bene il loro nuovo marchio.

Robert Delaney è il capo ufficio di SCMP per il Nord America