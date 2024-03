Un sordido centenario: il processo a Hitler nel 1924 e i processi a Trump

di Peter Ross Range

Questo mese segna un sordido centenario. A marzo sono cento anni dal processo di Adolf Hitler del 1924 per aver tentato di rovesciare un governo democraticamente eletto.

Dal 1924 al 2024 sembra quasi che poco sia cambiato.

Sebbene ci siano molte ragioni per rendersi conto della minaccia della politica autoritaria di Donald Trump, il ricordo dei crimini e del processo di Hitler dovrebbe costituire un motivo in più per far riflettere.

Il putsch della birreria

Il processo di Hitler fu intentato per il famigerato Putsch della Birreria di Monaco che provocò la morte di 20 uomini. Risuona così forte oggi perché Trump affronta un processo essenzialmente per lo stesso motivo: aver tentato di far deragliare un governo democraticamente eletto incitando un’insurrezione che ha provocato cinque morti e molti feriti.

Trump potrebbe non essere Hitler, ma i parallelismi tra i due uomini e i loro coinvolgimenti legali sono diventati troppo evidenti – e troppo allarmanti – per essere ignorati.

Palcoscenico politico

Tanto per cominciare, Trump, come Hitler, usa istintivamente l’aula di tribunale come una sala per improvvisare dichiarazioni politiche. Ambedue si considerano vittime e rispondono alle accuse attaccando gli accusatori.

Entrambi gli uomini hanno predetto incautamente il caos – se fossero stati condannati – e ciascuno dei due ha dipinto se stesso come un salvatore: Hitler come una “grande personalità” millenaria, Trump come “la punizione” insieme alla megalomane affermazione che “solo io” posso salvare la nazione.

Strategia: delegittimare l’avversario

Infine c’è la delegittimazione. Con la sua incessante negazione dei risultati elettorali del 2020 – una classica grande bugia hitleriana – l’ex presidente degli Stati Uniti cerca sfacciatamente di delegittimare non solo il suo processo, ma lo stesso governo che lo sta processando.

Minaccia persino future accuse penali contro il presidente Joe Biden, che Trump ha etichettato come “il distruttore della democrazia americana”.

Minacce raccapriccianti

Hitler usò la stessa tattica. Ha negato l’autorità della prima democrazia tedesca conosciuta come Repubblica di Weimar, definendola “uno scherzo”.

Gli uomini che fondarono e guidarono la nascente repubblica tedesca sarebbero stati “appesi ai lampioni”, infuriava Hitler – o, come disse un’altra volta, le loro “teste sarebbero rotolate nella sabbia” una volta che i nazisti avessero preso il sopravvento.

Trump non si tira indietro davanti a tali macabri indizi. La sua affermazione che, se rieletto, sarà “un dittatore solo il primo giorno” riecheggia esattamente la minaccia lanciata da Hitler mentre contemplava la sua ascesa al potere: “Oh, mi vendicherò in modo spietato e spaventoso il primo giorno che potrò”.

Nello stesso spirito, Trump una volta ha suggerito l’esecuzione dell’ex capo di stato maggiore, il generale Mark Milley, e, secondo quanto riferito, ha appoggiato i rivoltosi del 6 gennaio che urlavano: “Impicca Mike Pence!”

Creazione di un profilo nazionale

Per Hitler, tali tattiche funzionarono nel 1924. Con lunghe perorazioni in tribunale – il suo processo a Monaco durò un mese – il leader nazista ottenne titoli sui giornali che gli diedero, per la prima volta, un profilo nazionale.

La pubblicità gli procurò nuovi adepti, come un giovane della Renania, a 400 miglia di distanza, di nome Joseph Goebbels, che si dichiarò “ispirato” dalle buffonate di Hitler in tribunale.

Hitler fu dichiarato colpevole

Durante il processo, Hitler lanciò attacchi feroci contro i suoi aggressori che gettarono il procedimento nello scompiglio e quasi gli valsero l’assoluzione.

Eppure, alla fine, Hitler fu dichiarato colpevole di tradimento, per il quale ricevette una ridicola condanna a cinque anni con possibilità di libertà condizionale entro sei mesi. Per tradimento, il nazista avrebbe potuto ricevere l’ergastolo senza condizionale.

Dalla bocca del fascista

I suoi mesi dietro le sbarre divennero un vantaggio per Hitler. Rafforzò le sue opinioni radicali, soprattutto nei confronti degli ebrei, consolidò la sua immagine messianica di sé e scrisse “Mein Kampf”, il velenoso libro di memorie che diede il via alla sua marcia finale verso la dittatura.

Trump ha detto di non aver mai letto “Mein Kampf”. Non è noto se abbia mai letto i discorsi di Hitler. Ma è chiaro che Trump prende allegramente le parole dalla bocca di Hitler. Queste includono le recenti affermazioni scurrili di Trump secondo cui gli immigrati stanno “avvelenando il sangue del nostro Paese”.

Ingiurie e sbavature

Questa diffamazione deriva dal primissimo discorso di Hitler dopo aver lasciato la prigione. Davanti a una folla gremita nella stessa birreria dove il suo colpo di stato era fallito, Hitler sbraitò che il pericolo più grande per la Germania era il “veleno razziale straniero nei nostri corpi”.

Evocando scene di ragazze tedesche che passeggiavano per le strade di Berlino in braccio a ragazzi ebrei, il sobillatore della birreria accusava gli ebrei che andavano a letto con donne tedesche di “distruggere il nostro sangue per l’eternità in un solo istante”. (Hitler considerava gli ebrei come una razza separata e come stranieri, anche se le loro famiglie erano spesso in Germania da generazioni, addirittura da secoli).

Copiare Hitler

Anche l’adozione da parte di Trump di un altro vile insulto – “parassiti” – deriva direttamente da Hitler. Invocare roditori malati e parassiti nocivi nella vita politica è il minimo che si possa desiderare. Eppure, è proprio lì che Trump si è spinto lo scorso novembre, definendo i suoi oppositori politici “teppisti che vivono come parassiti”.

Per Hitler, i “parassiti ebrei” avevano causato la sconfitta della Germania nella prima guerra mondiale.

Disumanizzare l’altro

Purtroppo la sfrontatezza di queste parole non è la cosa peggiore. È il loro impatto sul comportamento che li trasforma da disgustosi a pericolosi e disumanizzanti. Come Hitler sapeva e Trump ha imparato, la disumanizzazione espressa nel risentimento è il presupposto abilitante per la violenza.

Cento anni fa, Hitler utilizzò l’aula di tribunale per l’autopromozione e il periodo trascorso in prigione per ripristinare la situazione, consentendogli di scalare con successo il potere.

Prerequisiti per l’autoritarismo

Trump sta già provando la prima tattica e ha promesso di sfruttare la seconda, l’eventuale carcere, per un vantaggio politico. Le sue minacciose previsioni del caos fanno eco al suo “Sarà selvaggio!” tweet del 2020 che sono diventati profezie di violenza che si autoavverano, il classico preludio a un governo autoritario.

Nella Germania degli anni ’30, le camicie brune di Hitler assicurarono il tumulto. Negli Stati Uniti di oggi, i seguaci di Trump – alcuni di loro – portano armi, minacciano l’uso della forza e vociferano di una guerra civile.

Conclusione

In questo squallido anniversario del processo di Hitler, gli elettori statunitensi dovrebbero rendersi conto degli agghiaccianti parallelismi e non esitare a condividere l’inquietante somiglianza della politica di oggi con gli orrori di ieri.

Non esiste alcuna legge secondo la quale la storia non può ripetersi.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato con il titolo ‘A Sordid Centennial: Hitler’s Trial in 1924 and Trump’s Trials Today’ da The Globalist, che ringraziamo