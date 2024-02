Taiwan, Cina intensifica sorveglianza con navi drone

La Cina ha intensificato la sorveglianza navale attorno a Taiwan, con una nave altamente sofisticata che effettua ripetute incursioni nelle acque al largo della costa taiwanese, ha riferito il Financial Times.

Si è scoperto che la Zhu Hai Yun, una nave da ricerca all’avanguardia con collegamenti con l’esercito cinese, si è intromessa nelle acque di Taiwan nove volte da settembre, un aumento significativo rispetto alle incursioni precedenti, come hanno mostrato i dati di monitoraggio analizzati dal FT.

La nave controllata dall’intelligenza artificiale è senza equipaggio e in grado di trasportare decine di droni e sottomarini. Perlustra l’oceano raccogliendo informazioni sulle condizioni marittime come le correnti oceaniche – dati utilizzati anche nella guerra navale.

Le incursioni avvengono mentre le tensioni tra Taipei e Pechino rimangono elevate a seguito delle recenti elezioni vinte dal Partito democratico progressista indipendentista di Taiwan. La Cina considera l’isola autogovernata come una provincia separatista e non esclude l’uso della forza per riconciliarla con la terraferma.

Pechino ha schierato navi simili per ricercare le condizioni marittime vicino alle coste del Giappone e al territorio americano di Guam, dove potrebbe aver luogo una guerra sottomarina in caso di guerra tra Stati Uniti e Cina. “Dove vanno le navi da ricerca marittima è dove andranno i sottomarini cinesi in futuro”, ha detto al Financial Times un esperto marittimo cinese del Naval War College degli Stati Uniti.

L’utilizzo dello Zhu Hai Yun per mappare l’ambiente sottomarino attorno a Taiwan comporta implicazioni significative per una potenziale invasione dell’isola autogovernata. Secondo l’emittente statale cinese CCTV, la nave può navigare autonomamente in acque libere per dodici ore consecutive, mentre può anche far funzionare “dozzine di veicoli aerei senza pilota, di superficie e subacquei contemporaneamente per monitorare l’ambiente circostante e creare un hub dati”, ha affermato l’emittente cinese CCTV. Lo ha riferito il Morning Post.

Al di là delle navi, la frequenza con cui gli aerei cinesi sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan – una zona perimetrale appena fuori dalle acque e dallo spazio aereo dell’isola – è aumentata da quasi 400 volte nel 2020 a più di 1.700 l’anno scorso – un modello che non ha ricevuto alcun “significativo” risposta da Taipei o Washington, ha sostenuto Ben Lewis, un analista della difesa indipendente, in un editoriale del New York Times.

“La presenza ormai normalizzata [dell’Esercito popolare di liberazione] intorno a Taiwan aumenta il rischio di scontri accidentali”, ha scritto, aggiungendo che ha “creato un pericoloso senso di compiacenza” a Taiwan e Washington, dando alla Cina “pratiche operative cruciali” per un potenziale guerra. Questo pericolo è accresciuto dal fatto che Pechino e Taipei non hanno avuto contatti ufficiali per otto anni, poiché Taipei è stata governata dal Partito Democratico Progressista, filo-indipendentista e scettico nei confronti della Cina, e continuerà ad esserlo, sotto il presidente entrante William Lai.

Fonti: South China Morning Post, The Diplomat, Foreign Policy, Financial Times, New York Times