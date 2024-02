L’Italia, l’Europa e il Mondo Multipolare

Il Tavolo di Politica Internazionale e Vision & Global Trends sono lieti di annunciare il loro prossimo seminario, che si terrà il 28 Febbraio 2024 presso lo Spazio Europa, Via IV Novembre, 149 a Roma. L’evento avrà luogo dalle 15:00 alle 17:30.

Il seminario si propone di esplorare i rapporti tra Italia, Europa e il variegato contesto geopolitico tendenzialmente multipolare. Saranno affrontate tematiche cruciali per comprendere il ruolo dell’Italia e dell’Europa in questo panorama in veloce evoluzione.

L’introduzione ai lavori sarà a cura di Maria Grazia Perna del Tavolo di Politica Internazionale. La professoressa Maria Grazia Melchionni, Direttore della RSPI-Rivista di Studi Politici Internazionali, modererà l’incontro.

Tra i relatori figurano Laura Mirachian, Ambasciatrice, che offrirà un’analisi sull’ONU nel quadro del nuovo contesto internazionale; mentre al professor Anton Giulio de’ Robertis, Presidente del Centro Mediterraneo di Studi Geopolitici e Strategici, spetterà il compito di definire il concetto di “legittimità condivisa” ai fini della stabilità del nuovo mondo multipolare.

Inoltre, Tiberio Graziani, Presidente di Vision & Global Trends e direttore della rivista Geopolitica, condividerà il suo punto di vista sul posizionamento dell’Italia e dell’Europa nel suo insieme di fronte ai paesi BRICS; Marco Rizzo, Coordinatore Nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare e già deputato del Parlamento europeo, presenterà una relazione su “Italia e Unione Europea: Quale Bussola?”.

Il seminario terminerà con le conclusioni di Luca Ciarrocca, Direttore di Wall Street Cina.

L’evento promette di essere un’opportunità unica per ottenere prospettive su come l’Italia e l’Europa possono navigare in un mondo policentrico sempre più complesso e interconnesso.

Il seminario gode del patrocinio della RSPI-Rivista di Studi Politici Internazionali, di Geopolitica rivista di politica internazionale e di Wall Street Cina.

Per partecipare al seminario e per contatti stampa, si prega di scrivere a: info@vision-gt.eu



Seminario

L’Italia, l’Europa e il Mondo Multipolare

Mercoledì 28 febbraio 2024

Orario: 15:00 – 17:30

Spazio Europa, Via IV Novembre, 149 – Roma

Introduzione ai lavori

MARIA GRAZIA PERNA – Tavolo di politica internazionale

Moderazione

MARIA GRAZIA MELCHIONNI – Rivista di Studi politici internazionali, direttore

Relazioni

LAURA MIRACHIAN – Ambasciatrice ONU, ultima chiamata

ANTON GIULIO de’ ROBERTIS – Centro Mediterraneo di Studi Geopolitici e Strategici, presidente

Una legittimità condivisa per la stabilità di un mondo multipolare

TIBERIO GRAZIANI – Vision & Global Trends, presidente

L’Italia e l’Europa di fronte ai BRICS

MARCO RIZZO – Democrazia Sovrana e Popolare, coordinatore nazionale

Italia e Unione Europea. Quale bussola?

Conclusioni

LUCA CIARROCCA – Wall Street Cina, direttore

Patrocini

L’evento ha luogo presso Spazio Europa, gestito dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea – Via IV Novembre, n. 149 – Roma