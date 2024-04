Dombrovskis a Biden: ‘Attento a usare il commercio come un’arma’

Il capo del commercio dell’Unione Europea ha messo in guardia contro l’utilizzo del commercio come un’arma nel contesto dell’ultimo inasprimento delle tensioni tra Stati Uniti e Cina.

Il commissario europeo al commercio Valdis Dombrovskis ha dichiarato alla CNBC di non credere che il “protezionismo” commerciale sia la risposta alle crescenti tensioni geopolitiche, ma ha insistito sul fatto che il blocco delle nazioni Ue è disposto a difendersi nel nuovo contesto commerciale.

“Il panorama geopolitico sta cambiando, sta diventando sempre più frammentato, sempre più conflittuale, assistiamo alla militarizzazione del commercio. Quindi dobbiamo attrezzarci anche come Unione Europea per funzionare in questo mondo sempre più conflittuale”, ha detto Dombrovskis a Karen Tso della CNBC.

I suoi commenti sono arrivati in risposta alle osservazioni fatte martedì dall’ex presidente della Banca Centrale Europea ed ex primo ministro italiano Mario Draghi, che ha affermato che l’Unione Europea deve affrontare un “cambiamento radicale” se vuole rimanere competitiva di fronte al rifiuto della Cina e degli Stati Uniti di “giocare secondo le regole”.

Ciò avviene mentre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è pronto a chiedere al rappresentante commerciale degli Stati Uniti Katherine Tai di triplicare l’aliquota tariffaria cinese sulle importazioni di acciaio e alluminio, mossa che è stata vista come un tentativo di sollecitare il sostegno dei sindacati nello stato ‘conteso’ della Pennsylvania.

Una misura del genere precluderebbe essenzialmente le vendite di acciaio cinese negli Stati Uniti e probabilmente reindirizzerebbe le merci cinesi verso altri mercati globali. Dombrovskis ha affermato che le proposte avrebbero un chiaro impatto sull’UE e ha osservato che i rappresentanti sono attualmente impegnati in trattative con gli Stati Uniti sulle tariffe cinesi.

“Ovviamente avrà ripercussioni più ampie perché è chiaro che il mercato dell’acciaio è connesso a livello globale”, ha affermato.

L’appello di Biden segna l’ultima escalation delle tensioni tra le due maggiori economie del mondo per le preoccupazioni sulla sovraccapacità cinese. Washington e i suoi alleati hanno accusato la Cina di inondare i mercati internazionali con beni a basso costo e di minare le aziende nazionali, affermazioni che Pechino nega con veemenza.

Fonte: CNBC