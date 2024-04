Biden chiede dazi più alti sull’acciaio cinese

Il presidente vuole triplicare le tariffe sull’acciaio proveniente dalla Cina per proteggere i produttori americani da un’ondata di importazioni a basso costo, un annuncio che ha intenzione di fare mercoledì in un discorso ai lavoratori dell’acciaio nello stato “conteso” (alle elezioni) della Pennsylvania.

La mossa riflette l’intersezione tra la politica commerciale internazionale di Biden e i suoi sforzi per corteggiare gli elettori in uno Stato che probabilmente giocherà un ruolo chiave nel decidere le elezioni di novembre.

La Casa Bianca insiste, tuttavia, sul fatto che si tratta più di proteggere la produzione americana dalle pratiche commerciali sleali all’estero che di infiammare gli iscritti e simpatizzanti dei sindacati.

Oltre ad aumentare le tariffe sull’acciaio, Biden cercherà anche di triplicare le tasse sull’alluminio cinese. Il tasso attuale è del 7,5% per entrambi i metalli. L’amministrazione americana ha inoltre promesso di portare avanti indagini antidumping contro i paesi e gli importatori che cercano di saturare i mercati esistenti con l’acciaio cinese, e ha affermato che sta collaborando con il Messico per garantire che le aziende cinesi non possano eludere le tariffe spedendo lì acciaio per la successiva esportazione verso gli Stati Uniti.

“Il presidente capisce che dobbiamo investire nel settore manifatturiero americano. Ma dobbiamo anche proteggere quegli investimenti e quei lavoratori dalle esportazioni sleali associate alla sovraccapacità industriale della Cina”, ha detto il consigliere economico nazionale della Casa Bianca, Lael Brainard, in una telefonata con i giornalisti.

Biden avrebbe dovuto annunciare che chiederà al rappresentante commerciale degli Stati Uniti di considerare di triplicare le tariffe durante una visita alla sede del sindacato United Steel Workers a Pittsburgh. Il presidente è impegnato in un tour di tre giorni in Pennsylvania, iniziato martedì a Scranton e che si concluderà con una visita a Filadelfia giovedì.

L’amministrazione sostiene che la Cina distorce i mercati ed erode la concorrenza tramite l’inondazione con acciaio a costi inferiori a quelli di mercato.

“L’eccesso di capacità produttiva della Cina rappresenta un serio rischio per il futuro dell’industria americana dell’acciaio e dell’alluminio”, ha affermato Brainard. Riferendosi alla recessione economica della Cina, ha aggiunto che Pechino “non può esportare per raggiungere la ripresa”.

“La Cina è semplicemente troppo grande per giocare secondo le proprie regole”, ha affermato Brainard.

Tariffe più elevate possono comportare gravi rischi economici. Acciaio e alluminio potrebbero diventare più costosi, aumentando eventualmente i costi delle automobili, dei materiali da costruzione e di altri beni chiave per i consumatori statunitensi.