Obsoleti i metodi previsionali Fed. L’alternativa di Bernanke

La Federal Reserve è bloccata in una modalità di previsione e comunicazione pubblica che appare sempre più limitata, soprattutto perché l’economia continua a riservare sorprese.

Il problema non sono le previsioni in sé, anche se spesso si sono rivelate sbagliate. Piuttosto, l’attenzione su una proiezione centrale – come tre tagli dei tassi di interesse nel 2024 – in un’economia ancora alle prese con le scosse post-pandemia non riesce a comunicare molto sulla gamma plausibile dei risultati. Le prospettive per i tassi presentate proprio il mese scorso appaiono ormai obsolete nel contesto di una nuova ondata di inflazione.

Un metodo alternativo che inizia a prendere piede è chiamato analisi di scenario, che prevede l’enfatizzazione di una serie di rischi credibili rispetto allo scenario di base e di come una banca centrale potrebbe rispondere. È una tattica che diventa particolarmente utile in tempi di elevata incertezza economica.

“La Fed ha urgentemente bisogno di incorporare l’analisi degli scenari nelle sue comunicazioni pubbliche”, ha affermato il professore del Dartmouth College Andrew Levin, che è stato uno dei principali consiglieri dell’ex presidente della Fed Ben Bernanke. Levin lo descrive come “stress test per la politica monetaria”.

Lo stesso Bernanke sta attualmente portando avanti un caso simile oltre Atlantico. Ha raccomandato alla Banca d’Inghilterra di adottare tale approccio in un rapporto pubblicato questo mese per la banca centrale del Regno Unito. Non sarebbe la prima a farlo: la Riksbank svedese, ad esempio, utilizza già gli scenari per pensare a percorsi politici alternativi.

Pubblicare sia scenari centrali che alternativi significa che “il pubblico sarà in grado di trarre inferenze più precise sulla funzione di reazione e quindi anticipare meglio le future azioni politiche”, ha scritto Bernanke nella sua revisione dei metodi di previsione della BOE.

Un’economia vivace continua a sorprendere i funzionari della Fed. Da dicembre a marzo, hanno rivisto al rialzo le loro prospettive di crescita per il 2024 di un sostanziale 0,7 per cento e hanno previsto tre tagli dei tassi quest’anno, secondo la loro stima mediana.

I dati sull’inflazione superiori alle attese hanno reso rapidamente tale previsione obsoleta, almeno sui mercati finanziari: gli investitori hanno ridimensionato il numero di tagli previsti quest’anno, mentre il mercato delle options segnala che la probabilità di un taglio o meno dipende dal lancio di una monetina.

Le proiezioni rappresentano una raccolta delle opinioni di 19 policy maker sulla probabile traiettoria di crescita, disoccupazione, inflazione e tassi di interesse. Per progettazione e intenzione, la Fed punta gli occhi degli investitori e degli analisti sulle stime mediane. Ma in momenti come quello attuale, in cui l’economia è altamente imprevedibile, l’intera gamma di opinioni acquisisce maggiore importanza.

Fonte: Bloomberg