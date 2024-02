L’Odysseus sulla Luna, prima volta Usa dal 1972

Gli Stati Uniti sono tornati sulla Luna per la prima volta in più di mezzo secolo, quando oggi è atterrata la navicella spaziale costruita privatamente chiamata Odysseus.

La conferma dell’atterraggio è arrivata circa 10 minuti dopo l’atterraggio, mentre i controllori di volo si sono affrettati per riprendere le comunicazioni. “So che è stato un momento difficile, ma siamo in superficie e stiamo trasmettendo”, ha affermato Stephen Altemus, presidente e CEO di Intuitive Machines, la società con sede in Texas che ha progettato e gestito il lander. “Benvenuti sulla luna”.

Ecco un riepilogo del lungo viaggio del lander Odysseus:

La settimana scorsa il razzo Falcon di SpaceX è decollato nel cuore della notte americana dal Kennedy Space Center della Nasa, inviando il lander lunare di Intuitive Machines nel suo viaggio di 230.000 miglia (370.000 km).

Il lander, un velivolo a forma esagonale di 4,3 metri con sei gambe, era puntato verso l’atterraggio sul cratere Malapert A, vicino al polo sud lunare. Odysseus trasporta un carico utile di sei strumenti scientifici e dimostrazioni tecnologiche della NASA come parte dell’iniziativa commerciale dell’agenzia per i servizi di carico utile lunare. Trasporta anche altro materiale, tra cui 125 sculture lunari in miniatura di Jeff Koons.

Dall’orbita della Luna, il lander ha utilizzato sistemi autonomi per determinare il punto migliore in cui atterrare, rallentando mentre si spingeva verso la superficie.

Ci sono stati alcuni problemi imprevisti lungo il percorso: invece di utilizzare i sensori di navigazione primari come previsto, il lander ha utilizzato uno strumento Lidar fornito dalla Nasa per guidare la sua discesa. L’atterraggio è stato ritardato in modo che i controllori di volo potessero applicare patch al software.

C’è ancora molto che non sappiamo sulle circostanze dello sbarco di Ulisse. I controllori di volo lavoreranno per analizzare le comunicazioni e saperne di più sulla discesa e se l’Odysseus sarà in grado di portare avanti e completare le sue missioni lunari.