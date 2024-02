Gli hacker rubano $112 milioni dalla criptovaluta XRP Ripple

Martedì, gli hacker hanno rubato circa 112 milioni di dollari della criptovaluta XRP focalizzata su Ripple da un portafoglio criptato, ha rivelato il co-fondatore e presidente esecutivo di Ripple.

Chris Larsen di Ripple ha dichiarato mercoledì che la criptovaluta rubata era sua. Larsen ha scritto su X (in precedenza Twitter) che “si è verificato un accesso non autorizzato ad alcuni dei miei account XRP personali (non Ripple): siamo stati rapidamente in grado di individuare il problema e avvisare la piattaforma di congelare gli indirizzi interessati. Le forze dell’ordine sono già coinvolte”.

Larsen ha scritto il post meno di un’ora dopo che il noto ricercatore di sicurezza crittografica ZachXBT ha dato notizia dell’hacking.

In un post su X, ZachXBT ha aggiunto che i fondi XRP rubati sono già stati riciclati attraverso diversi scambi e piattaforme crittografiche, tra cui Binance e Kraken. Il portavoce di Binance, Simon Matthews, ha dichiarato a TechCrunch che la società è “consapevole e sostiene attivamente l’indagine”.

“Siamo a conoscenza dell’accaduto. Abbiamo una capacità di risposta agli incidenti e intraprendiamo una revisione proattiva dell’open source per identificare incidenti come questo, coinvolgere le vittime e impedire che Kraken venga utilizzato in questo modo”, ha detto la portavoce di Kraken Megan Thorpe in una e-mail.

Ripple esiste dal 2012 e mira a essere un fornitore di infrastrutture di pagamento e aziendali composto da una rete, un protocollo e un registro pubblico decentralizzato chiamato XRP Ledger. Secondo i dati di CoinMarketCap, il token della rete, XRP, ha una capitalizzazione di mercato di 27,4 miliardi di dollari ed è calato di circa il 4% il giorno successivo alla notizia dell’hacking.