Mai capo di stato era stato oggetto di una satira così pesante, in Italia o all’estero, come nell’imitazione che Maurizio Crozza ha fatto di Joe Biden nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+. Biden, come in effetti è documentato da decine di video e clip tv su YouTube, è preso di mira per le continue cadute, frasi sconclusionate, vuoti di memoria… e altro. Pesantissimo.

Nessun articolo correlato