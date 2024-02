Campagna diffamatoria, si dimette la n.1 della banca centrale turca

ERBIL, Regione del Kurdistan – Hafize Gaye Erkan, la prima governatrice donna della Banca centrale turca, si è dimessa dal suo incarico venerdì, meno di un anno dopo il suo insediamento, affermando di essere stata costretta a dimettersi a causa di una campagna diffamatoria contro di lei.

“Recentemente è stata organizzata una grande campagna diffamatoria contro di me. Per evitare che la mia famiglia e il mio bambino innocente, che non ha nemmeno un anno e mezzo, vengano ulteriormente colpiti da questo processo, ho chiesto al nostro presidente di sollevarmi dal mio dovere, che ho svolto con onore fin dal primo giorno”, ha detto in una nota.

Erkan è stata nominata governatrice della banca dal presidente Recep Tayyip Erdogan nel giugno dello scorso anno con la speranza di poter impedire un ulteriore collasso della valuta del paese. La valuta turca viene scambiata al minimo storico di 30,53 lire contro il dollaro statunitense.

È stata criticata per aver presumibilmente permesso a suo padre di essere coinvolto nel processo decisionale in banca, ha riferito Al Monitor.

Non è chiaro se Erdogan abbia approvato le sue dimissioni, ma il ministro delle Finanze Mehmet Simsek l’ha definita “l’ex” governatore della banca in un comunicato.

“La decisione presa dall’ex presidente della Banca Centrale, Hafize Gaye Erkan, è del tutto personale e a sua discrezione. Rispetto la sua decisione e la ringrazio per i suoi preziosi servizi e contributi al nostro Paese”, si legge nella dichiarazione.

Erkan, 44 anni, ha un dottorato in ingegneria finanziaria a Princeton. In passato ha ricoperto diverse posizioni di alto livello, tra cui amministratore delegato e capo delle istituzioni finanziarie di Goldman Sachs e amministratore delegato della First Republic Bank, crollata all’inizio di quest’anno. È stata il quinto governatore della banca centrale sotto la presidenza di Erdogan.

Ha sostituito Sehap Kavcioglu, un editorialista nominato da Erdogan dopo aver espresso forti critiche alla decisione del suo predecessore di aumentare i tassi di interesse. Kavcioglu ha iniziato a tagliare i tassi di interesse in risposta alla perdita di valore della lira. Tuttavia, la politica ha ulteriormente peggiorato l’impennata dell’inflazione e il valore della lira. Sotto il governo di Kavcioglu, Erdogan è stato criticato per aver interferito con l’indipendenza della banca centrale.