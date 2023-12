Bitcoin utilizza più acqua di quella di New York

Un diluvio d’acqua è in agguato sul tuo portafoglio di criptovalute.

Le operazioni di estrazione di Bitcoin assorbono miliardi di litri d’acqua a livello globale ogni anno. Le stime variano, ma si prevede che quest’anno il totale annuale supererà i 591 miliardi di litri d’acqua, secondo un articolo pubblicato la scorsa settimana dalla rivista peer-reviewed Cell Reports Sustainability.

Per fare un confronto, secondo l’U.S. Geological Survey, i residenti e le imprese di New York City hanno consumato 403 miliardi di galloni nel 2022.

I “minatori” – chi è in grado di estrarre i Bitcoin – utilizzano l’acqua direttamente per raffreddare i server dei computer e indirettamente facendo funzionare sia i computer che i sistemi di condizionamento alimentati da centrali elettriche a gas e carbone che richiedono acqua di raffreddamento. Una parte dell’acqua di raffreddamento utilizzata dalle centrali elettriche evapora e non è più disponibile per nient’altro.

L’estrazione di Bitcoin richiede enormi quantità di energia. Durante il mining, i computer generano numeri casuali nella speranza di ottenere quello corretto necessario per sbloccare nuovi bitcoin.

Maggiore è la potenza di calcolo, maggiore è la possibilità che un’azienda o un individuo che esegue un’operazione di mining possa raccogliere nuovi bitcoin.